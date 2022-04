Padre pide ayuda para repatriar cuerpo de su hija fallecida en Trinidad

A propósito de la visita del líder opositor Juan Guaidó a Ciudad Guayana, Marwin González viajó desde Ciudad Bolívar, para agotar una vía más en su petición de ayuda para repatriar el cuerpo de su hija, quien falleció hace 47 días en Trinidad.

Como la mayoría de los venezolanos, Maholis Valentina González Miratriz, oriunda de Ciudad Bolívar, emigró a Trinidad con apenas 20 años de edad. Tres años después salió embarazada de gemelos, pero luego comenzó a sentirse mal, y aunque fue llevada al médico, falleció.

La autopsia de ley reveló que Maholis falleció a los 23 años a consecuencia de una leucemia que nadie sabía que padecía.

“Desde ese momento se ha vuelto una tragedia, una desgracia, porque no he podido conseguir la ayuda para traer los restos mortales de mi hija para Venezuela. Y no es porque no he buscado la ayuda, es porque no me la han prestado, porque he ido a la Gobernación, a las redes, la prensa, y todavía no he tenido respuesta de los entes gubernamentales, desde el Gobierno nacional, regional y local”, señaló.

La repatriación del cuerpo de su hija cuesta unos 5.500 dólares americanos.

“Por vía humanitaria no he conseguido porque la única ayuda la da el gobierno”.

Maholis, la menor de tres hermanas, vivía con su pareja Dixon Zabaleta, a quien la Embajada de Venezuela en Trinidad autorizó para los trámites concernientes con el cuerpo de la joven, ya que legalmente no tenían ningún documento de concubinato o matrimonio.

“Tenemos toda la documentación hecha, la autorización que le dio la embajada a mi yerno, el certificado de autopsia, el certificado de acta de defunción. Mi hija emigró buscando mejoras de calidad de vida. No culpo al Gobierno de que mi hija haya muerto, pero sí les pido que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a repatriar el cuerpo”, manifestó González.

Sobre la petición de ayuda a Guaidó, dijo: “Me enteré por la prensa de que venía Guaidó a Ciudad Guayana y tengo que hablar con quien tenga que hablar y conseguir la ayuda para traer a mi hija, porque en Gobernación no me han dado respuesta. Todas las secretarías de la Gobernación lo tienen por escrito, tienen el presupuesto por escrito también, tengo una cantidad importante que he reunido con mi familia pero no nos alcanza”.

A ese presupuesto se añaden 350 dólares al terminal del cargo, y 198 dólares por el resguardo del cadáver una vez que lo bajen del avión. De momento, una funeraria en Trinidad presta el apoyo de resguardo del cuerpo sin cobrarles.

“Todavía hay gente de corazón en otro país que ayuda a los venezolanos que están en situación crítica”, manifestó.

Respuesta de Guaidó

Marwin González tuvo la oportunidad de presentarle su caso directamente a Juan Guaidó, quien prometió ayudarlo a resolver su situación.

“Le entregué toda la documentación escrita y digital, y su asistente me dio su número de teléfono, por instrucciones de él, para monitorear. Dijo: Espere mi llamada que lo voy ayudar”, comentó González.

Para cualquier ayuda pueden comunicarse a los números de teléfono: 0426-1972901 y 0424-9316664.