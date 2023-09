Organizaciones y fundaciones de Ciudad Guayana se unieron en el Día Internacional de la Paz

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha en 1981 “como un día dedicado a fortalecer los ideales de la paz, mediante el respeto de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Nuestro mundo necesita la paz más que nunca”.

En Ciudad Guayana, diferentes organizaciones y movimientos se unieron para celebrar el Día Internacional Internacional de la Paz, entregando trípticos con una oración diaria para promover la paz en el mundo y con una caminata desde la plaza La Navidad hasta la plaza Villa Alianza, donde también realizaron una presentación de judo infantil, yoga y bailoterapia.

Marianella Fuenmayor, directora de Guayana Sonríe, una de las organizaciones que se sumó a este encuentro, destacó que la actividad se programó en principio para unas 30 personas, pero terminaron por sumarse alrededor de 70.

“Esta es una actividad que quisimos realizar los ciudadanos del estado de Bolívar, del municipio de Caroní, junto con fundaciones aliadas y grupos de teatro, artistas, que quisieron estar aquí. Niños, sus padres, sus madres que quisieron estar este día. ¿Por qué? Porque necesitamos paz. El mundo pide paz. Nosotros pedimos paz y a veces no sabemos cómo accionar en ese pedido, en ese desearlo, en ese traerlo hacia nuestro corazón. Por eso es que no quisimos pasar por alto este Día Internacional de la Paz, porque es importante para el mundo. El mundo de verdad no está bien, está como loco y no podemos nosotros quedarnos dormidos”, expresó.

Campanadas de la paz

Fuenmayor aprovechó para leer unas líneas con motivo de que en este día también suena la campana de la paz de la ONU, que fue donada por la Asociación de las Naciones Unidas de Japón en 1954.

“La paz, muchachos, muchachas, es tan ansiada por todos que a veces depende de un hilo. Y tanto añoramos los habitantes de este planeta tierra esa paz. Paz, paz es lo que pedimos, es la consigna, pero cuesta mucho mantenerla. Mientras se sigan violando nuestros derechos humanos, mientras no se respeten los acuerdos entre los países, mientras existan conflictos bélicos en el mundo, cuán lejos estará esa paz anhelada. Cuando el hombre deja a un lado sus ambiciones políticas, sus agresiones a las religiones, a las razas, cuando piensa en la paz es lo más hermoso de vivir en plenitud. Cuando exista la hermandad entre los países y no existan amistades por intereses económicos entre ellos, cuando cada ser humano valore vivir en paz, entonces podremos celebrar cada día de esta bella vida que Dios nos ha dado con mucha tranquilidad y aún más en esa paz”, afirmó.

Sobre la actividad en Ciudad Guayana, la calificó de energética por la receptividad que hubo por parte de los ciudadanos, incluso de aquellos que en principio pensaban que se trataba de un acto político, pero cambiaban su reacción al notar que era una actividad en pro de la paz.

“Hoy vimos una caminata energética, hermosa, de felicidad. Éramos la masa crítica necesaria, pero con esa calidad de energía para fomentar la paz. Dejamos una huella hoy en nuestro estado Bolívar”.

Algunas de las organizaciones que participaron fueron Fundación Armonía Global, Guayana Sonríe, Guayanitas de Venezuela, el grupo de Judo, el grupo de yoga, de bailoterapia, Payasos en Acción, Producciones Fritos y zanqueros de San Félix, entre otros.

Lema 2023

Para este año, el lema de la ONU fue “Acciones para la paz: nuestra ambición para los #ObjetivosMundiales”.

“Se trata de un llamamiento a la acción que reconoce nuestra responsabilidad individual y colectiva de promover la paz. El fomento de la paz contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a alcanzar dichos objetivos creará una cultura de paz para todos”, señala Naciones Unidas.

Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que “la paz es más necesaria que nunca. La guerra y los conflictos están provocando devastación, pobreza y hambre y desplazando a decenas de millones de personas de sus hogares. El caos climático afecta a todo el planeta e incluso los países en los que reina la paz se ven sacudidos por enormes desigualdades y polarización política”.