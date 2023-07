Los Roques Beach Club realizó análisis de laboratorio: “No hay presencia de parásitos en nuestros espacios”

El propietario de Los Roques Beach Club, Guillermo Carranza, aseveró en entrevista con Correo del Caroní que luego de someter la arena de las canchas de tenis a un análisis quedó demostrado que esos espacios están libres de cualquier tipo de larvas, huevos, protozoos o formas parasitarias.

Según los documentos entregados a este medio, los análisis fueron realizados el pasado 18 de julio con muestras de arena recogidas directamente de los espacios donde se practican las actividades deportivas. A su vez, Carranza entregó fotografías, videos y documentación que prueban los trabajos de limpieza y desinfección total que se cumplen en los espacios luego de que el recinto fuera señalado por “falta de mantenimiento” en redes sociales.

Sobre los contagios de larva migrans cutánea que se han denunciado en la ciudad, los propietarios refutan que los mismos hayan ocurrido en el club, puesto que las canchas de tenis están rodeadas de malla sintética que impide el paso de animales callejeros. A su vez destacaron que la arena no alberga humedad, puesto que cuentan con un sistema de desagües que mantiene la arena totalmente seca.

“Desde el principio hemos tenido una malla que recubre todo el complejo. Es una malla con 4 centímetros de diámetro que impide el paso de cualquier animal como perros o gatos. Las canchas tienen un sistema de drenaje. Por cada cancha hay este sistema y no permite que se acumule ninguna humedad en las canchas. Si hay lluvia, el agua sale a través de este sistema y no permite que el agua quede empozada. Aquí no se hacen charcos. No se crean hongos ni larvas”, alegó Carranza.

Las declaraciones hacen referencia a las acusaciones que ha recibido el complejo por el contagio de infecciones en la piel, debido a falta de mantenimiento, denuncias y afirmaciones que los dueños rechazan.

El equipo de Correo del Caroní se trasladó hasta el lugar y comprobó la existencia de los desagües y malla especial. Asimismo se recibieron los resultados de los exámenes y pruebas de laboratorio.

“Hicimos un proceso de desinfección como ya hacíamos, pero esta vez lo hicimos a profundidad para eliminar cualquier larva, parásito… Nosotros hemos trabajado para proteger a los usuarios. Las pruebas que se hicieron en las canchas salieron todas negativas. Se tomaron 160 muestras de cada parte de las 4 canchas. Allí no se observaron huevos, larvas y menos parásitos. Las condiciones no están dadas para que se dé esto aquí. No se encontraron tampoco microorganismos ni bacterias. La arena estaba limpia”, adujo uno de los miembros de la directiva del club.