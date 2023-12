Hasta 50 dólares gastan familias guayanesas para mantener tradición del Niño Jesús

Las familias guayanesas insisten en mantener la ilusión de sus hijos en la víspera de Navidad entregando el tradicional regalo del Niño Jesús, tarea para la cual destinan entre 20 a 50 dólares, según testimonios. En este sentido, compradores afirmaron que, a pesar de la crisis, se esfuerzan para no dejar a sus hijos sin regalo este 24 de diciembre.

“Los precios están exageradamente caros y tenemos una situación económica bastante difícil, pero cuando la familia es unida podemos salir adelante. Nosotras somos tres: la tía, la abuela y la mamá. Así hemos ido tratando de satisfacer los antojos de los muchachos. Los precios no bajan de 20 y 25 dólares. Como tenemos tres niños, es difícil, pero ya logramos comprarle su estreno. Los juguetes van de 20, 35 y hasta 40 dólares. Y son varios niños. Además, son los mismos juguetes del año pasado”, declaró Damaris Rodríguez, compradora en una tienda de Alta Vista.

El equipo de Correo del Caroní recorrió algunas de las tiendas departamentales de la ciudad y constató que las presentaciones son similares a las del 2022. Asimismo, los padres este año apuestan por detalles más económicos como figuras de acción y pistas de carreras que van entre los 15 a los 25 dólares para poder adquirir más de un artículo.

“Yo tengo que hacer dos regalos. Ando buscando el regalo de mi hijo varón. En juguetes he gastado 25 dólares que es lo que puedo gastar. En años anteriores yo compraba juguetes buenos, carros de batería grandes. Yo compraba cocinitas. Me alcanzaba, pero ahorita no. Sí hay juguetes baratos, pero no son como los juguetes de antes. Ahora le estoy buscando un carrito a control remoto, pero en años anteriores le hubiera comprado un carro grande donde él se montara y manejara el carro”, expresó Dilmaris Ramírez, madre de dos hijos.

Tiendas ofrecen alternativas más económicas

Compradores explicaron que durante los primeros días de diciembre las tiendas y artículos para niños tenían hasta el 50% de descuento; sin embargo, ante la cercanía de la festividad, el descuento se redujo al 30%.

Según trabajadores de jugueterías, las opciones preferidas son las figuras de acción, las muñecas y, para quienes tienen un presupuesto más amplio, las bicicletas.

“Yo fui a Ciudad Alta Vista la semana pasada y sí hay opciones económicas para que los padres puedan hacer detallitos a cada bebé. Muñecas, que no son Barbie, pero son similares a 6 y 8 dólares. Precios más accesibles. Lo que pasa es que antes uno compraba por marca y ahora es diferente, hay otro tipo de opciones para regalarle al niño”, manifestó una compradora.

Mientras que los comercios asiáticos y tiendas por departamento ofrecen presentaciones de juguetes de hasta 5 dólares, las marcas tradicionales referidas por los padres como Mattel y Fisher Price ofrecen productos que superan los 40 dólares.

Padres con más de 3 hijos afirman que es una tarea costosa, ya que también deben costear los estrenos navideños; sin embargo alegan que desean mantener la tradición.

“El dinero no alcanza. Si es una familia que tiene varios hijos se dificulta comprar regalos. Los regalos ya no son como los de antes. Las empresas del Estado ya no tienen cómo darlo y para los padres es difícil. Antes para esta fecha ya teníamos todo comprado”, destacó una entrevistada.