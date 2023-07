Con colas, incertidumbre y altas expectativas inicia primera semana sin pico y placa en Caroní

Este lunes 10 de julio comenzó oficialmente una nueva metodología de despacho de combustible en el estado Bolívar. Este consta de la eliminación del sistema pico y placa en las estaciones de servicios que venden gasolina a precio internacional en Caroní, donde se mantenía esta restricción.

Sin embargo, la eliminación del pico y placa conlleva la restricción de que el vehículo quedará bloqueado por 96 horas para poder abastecerse de gasolina nuevamente.

“Aunque seguimos limitados, porque igual te bloquean por cuatro días, es un avance porque antes si no lograba surtir el día que le tocara a mi placa, tenía que esperar 15 días más”, expuso Jorge Romero.

En el caso de las estaciones de servicio subsidiadas, las colas serán virtuales a través del registro en la web sisgeccom.ceirs.org.ve, donde el conductor debe suministrar los datos de su carro, municipio y parroquia donde se encuentra el vehículo, para que el sistema le asigne número y estación a la que debe acudir.

Un comunicado de la Gobernación, publicado en Twitter, especificó que este sistema de colas virtuales comenzará en Ciudad Bolívar como plan piloto, pero aún así, conductores en Ciudad Guayana igual hicieron el registro desde que salió el anuncio, lo que les generó confusión. Reportaron que, a pesar de colocar Caroní como municipio de ubicación, el sistema automáticamente les asignó una estación en Ciudad Bolívar. Hasta ahora no se sabe cuándo este plan comenzará en Ciudad Guayana.

Aunque desde el 2 de mayo estaban prohibidas las colas fuera del día y horario de despacho de gasolina, por orden del gobernador Ángel Marcano, no solamente no se cumplió esta medida en las estaciones de servicio subsidiadas, sino que retornó el premarcaje de vehículos. Así lo dieron a conocer conductores que informaron que este lunes, que correspondió el despacho a terminales de placas 9 y 0, se marcaron carros con terminales de placas 1 y 2 en las estaciones de servicio Cachamay y Core 8, en Puerto Ordaz.

Nueva dinámica, pero las mismas colas

Largas colas caracterizaron el primer día de surtido sin restricción de placas en las estaciones de servicio dolarizadas del municipio Caroní. A propósito de la nueva modalidad, conductores manifestaron que las filas este lunes se alargaron puesto que todos los terminales salieron a surtir; sin embargo, miran con optimismo la nueva metodología, puesto que podrán poner combustible en menor tiempo que con la modalidad anterior.

No obstante, insisten en que, si se paga precio internacional, deberían eliminarse todas las restricciones.

“A mí me correspondía hoy 9 y 0. Siempre era más rápido porque hoy se están involucrando carros con otros números de placas. Sin embargo, eso da oportunidades para que todos puedan surtir y es para bien”, destacó Pedro Acuño.

En cambio, un productor agropecuario de la ciudad enfatizó en que, a pesar de la nueva modalidad, para quienes viven de la producción, agricultura o ganadería sigue siendo cuesta arriba la distribución y transporte de sus productos.

“Igual tenemos la restricción de los 4 días. Yo soy ganadero y me dirijo diariamente a la ciudad. No me alcanza la gasolina para transportar mis productos diariamente”.

Hay que señalar que los declarantes destacaron la falta de resultados que han arrojado las políticas de la Gobernación para erradicar las colas, y denunciaron que continúan las irregularidades y la venta de puestos en las estaciones de servicio subsidiadas.

“El gobernador está equivocado. Una semana tiene 7 días. Por qué no se incluye sábado y domingo. Si uno surte el primer día, ya queda bloqueado por el resto de la semana. Entonces, para hacer un proyecto así hay que planificarlo bien para que el usuario pueda estar conforme”, alegó un ciudadano que prefirió mantenerse en el anonimato.

Colas virtuales: una solución que genera desconfianza

Esta metodología requiere que el usuario se registre en la página web del sistema de gestión de combustible para así poder obtener un puesto y surtir, con la finalidad de evitar las colas físicas.

“Como plan piloto iniciará en el municipio Angostura del Orinoco, respetando el cronograma semanal del pico y placa que se viene aplicando en las estaciones de servicio. Con esta medida quedan eliminadas las colas físicas anticipadas”, expresa el comunicado de la Gobernación.

Sobre esto, los usuarios adujeron sentir desconfianza, puesto que no se ha explicado cómo se van a sobrellevar condiciones adversas como la falta de internet, una caída de la página ni cómo podrán enlistarse aquellos usuarios que no cuentan con teléfonos inteligentes.

“Si funciona, mejoraría mucho la situación. Pero qué pasará cuando no haya sistema. Cuando se colapse. Ahora con el nuevo proceso, todo el mundo inscribiéndose: eso va a ser un problema para todos los usuarios. Ya yo me inscribí, lo hice. Te abre el link, colocas tu correo, clave y placa de tu carro. Así como datos personales. Esto debería ser confiable. Nosotros pasamos hasta 3 días en una cola”, destacó una conductora.

Asimismo, en un sondeo realizado por Correo del Caroní, a pesar de la desconfianza, la mayoría de los usuarios ya se han registrado en el sitio web, incluso aunque la modalidad aún no esté implementada en la municipalidad.

“Todos nos preguntamos cómo irá a ser esto. Cómo se hará un control con quienes se registren. No sabemos cómo se va a manejar eso. Tenemos dudas. ¿Cómo se va a llevar el control de quien ya echó… Eso es lo que uno quiere saber”, declaró Andrés Subero.