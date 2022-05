Comisión de Ambiente en Caroní prioriza necesidad de categorizar residuos y desechos para su aprovechamiento

La presidenta de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Caroní, Aliana Estrada, ofreció un balance sobre la presentación del informe de esta comisión, el cual hace énfasis en la necesidad de establecer líneas claras sobre el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos y residuos que se generan en Ciudad Guayana, con el fin de que estos puedan aprovecharse y generar recursos a la municipalidad.

La Comisión de Ambiente se planteó lo que consideran tres grandes objetivos durante su actual gestión. El primero de ellos fue establecer el contacto con las instituciones públicas de Caroní, con competencias en cuanto a la gestión de ambiente y desarrollo agrario.

En segundo lugar, trabajar en la realización de un diagnóstico sobre el impacto que tiene en el municipio Caroní la generación de desechos orgánicos, industriales y biológicos, ya que no hay información acerca de si hay aprovechamiento de los mismos.

“El alcalde en una de sus declaraciones de prensa hace dos años dijo que el puntal de la basura en la ciudad sería el reciclaje y el tema de la aprovechamiento de la basura. No vemos que lo vaya a cumplir en algún momento porque no hay tal instrucción de aprovechamiento de la basura. Sin embargo, en la comisión proponemos hacer un listado de: dónde se genera la basura, quién la genera y de ese material cuáles son residuos y cuáles son desechos. Al tener una lista de todos estos desechos que se pueden generar, en contribución con las instituciones, se puede definir qué se puede aprovechar y qué no. Eso no existe. Nuestra contribución en la comisión va directamente a eso”, explicó Estrada.

El tercer objetivo fue organizar mesas de trabajo con los representantes de la Corporación de Servicios Guayana, prevista para la semana que viene, para intercambiar y analizar la propuesta de reforma de la ordenanza para la gestión y manejo integral de la recolección y tratamiento de residuos y desechos sólidos.

La ordenanza tiene fecha del 22 de mayo de 2020, pero es una ordenanza de 2018 y en 2020 la única reforma que tuvo fue el cambio de bolívares a petros, señaló la concejala para el cobro de impuestos y aranceles.

En sus conclusiones, la edil destacó que las instituciones visitadas manifestaron disposición de trabajar de la mano con la comisión, para proponer cambios que permitan corregir los procesos en los que exista posibilidad de daños ambientales.

Por otra parte manifestó preocupación porque en el municipio no están descritos los destinos de los desechos que se generan y la disposición y tratamiento final de estos, lo que termina ocasionando un daño a la ciudad debido a que llegan directamente al vertedero o lo que debió ser el relleno sanitario.

“Es importante incluir en la reforma de ordenanza la especificación de los materiales que son objeto de aprovechamiento para el municipio. Con la descripción exacta y el aprovechamiento se puede generar dinero y material específico para aprovecharlo en asfaltado, transporte, viviendas, recursos para la municipalidad”, sostuvo.

Reuniones y casos atendidos

Como parte del balance, Estrada destacó la relevancia de tres reuniones que sostuvo la comisión el 28 de enero, 22 de febrero y 8 de marzo con representantes encargados de la materia y las visitas a la Corporación de Servicios Guayana, Improambiente, Mamuca, Supraguayana; al igual que a instituciones académicas como la Coordinación de Ambiente y Tratamiento de Aguas Residuales; la de Ecología en la UCAB Guayana y la Coordinación de Ambiente de la UNEG, con miras a retomar proyectos universitarios en el futuro.

Entre los casos atendidos mencionó el llamado de vecinos de las urbanizaciones Nara y Caruso en la parroquia Unare por una cárcava. La solicitud de vecinos de la comunidad Renny Ottolina en la parroquia 11 de Abril, a fin de que la Alcaldía asfalte la comunidad y les otorgue viviendas dignas.

Destacó también el cabildo que tuvieron en la comunidad de Los Alacranes en San Félix, cuya cárcava pone en peligro alrededor de 30 viviendas. Luego de esa asamblea con vecinos, la Gobernación instaló maquinaria y prometió retomar los trabajos de reparación.

“Lo que esperamos es que no haya más pérdida de infraestructura ni pérdida de espacios y que con las lluvias haya peligrosidad porque no fueron atendidas a tiempo”, alertó.