Comerciantes informales de Paseo Caroní denuncian destrozo de quioscos y desalojo forzado por Alcaldía de Caroní

Comerciantes informales ubicados en el Paseo Caroní, avenida principal del sector Unare, denunciaron que por orden de la Alcaldía de Caroní fueron desalojados violentamente de sus quioscos y toldos. El desalojo fue llevado a cabo por funcionarios de Patrulleros de Caroní quienes demolieron las estructuras.

El hecho tuvo lugar la tarde del lunes 18 de septiembre, cuando un grupo de patrulleros se dirigió al lugar con maquinaria y empezaron a destrozar los quioscos donde los vendedores ofrecían sus productos. El equipo de Correo del Caroní visitó el lugar y constató los destrozos y la reducción de las estructuras a escombros.

En este sentido, los afectados reconocieron que no estaban autorizados para laborar en el lugar; sin embargo recriminaron a las autoridades su proceder abrupto y violento.

Luis Rivas es un hombre de la tercera edad y discapacitado. Tiene siete años vendiendo caramelos y dulces en un quiosco color verde en el lugar, además, dentro del local tiene un colchón y sus pertenencias, ya que no cuenta con vivienda propia.

Rivas declaró que un grupo de patrulleros se acercó en horas de la noche a su negocio, que además es su vivienda, y empezaron a cortar el techo. Asimismo aseguró que le amenazaron con llevarlo detenido.

“Yo soy discapacitado. Soy de Sucre. Yo vivo aquí. Sobrevivo por lo que vendo en este quiosco. Vendemos caramelos y café. Agresivamente vinieron los Patrulleros de Caroní a sacarnos. Les comenté mi caso y les dije que sobrevivimos de la venta de caramelos. El funcionario me respondió: qué quieres que te compremos los cauchos. Me hablaron agresivamente y me dijeron que me iban a llevar preso. Me tumbaron y rompieron el quiosco. Yo me puse a llorar. Yo tengo mi cocina ahí, mi bombona. No es justo. No tengo otro lugar para trabajar y tengo dos hijos. Ellos vinieron de golpe y abrieron la puerta a la brava. Esa es mi casita. Le exigimos al Estado que, si se nos va a sacar, se nos reubique a alguna parte para poder seguir vendiendo nuestro café y papelón con limón. No tenemos dinero”, expuso Rivas.

“Exigimos que nos den una alternativa”

Según los testimonios, son más de 10 comerciantes afectados por el desalojo y, hasta el momento, desconocen si serán reubicados en otro lugar como ocurrió con los buhoneros que laboraban en el centro de San Félix.

Hay que señalar que desde 2022 la gestión del alcalde Tito Oviedo ha apuntado hacia el reordenamiento de la ciudad, lo que suscitó la salida de vendedores informales de corredores viales, así como su reubicación en otras áreas.

Sin embargo, en el caso de este sector, los perjudicados afirmaron que fueron visitados por funcionarios de la Alcaldía, quienes les dijeron que debían desocupar el lugar. No obstante, no se les informó el tiempo del que disponían para hacerlo y tampoco si serían reubicados, lo que les ha generado un estado de incertidumbre sobre la situación.

Gerson Maita poseía una venta de empanadas en el lugar. Su quiosco de color rosado permanece roto y lleno de escombros debido a la intervención de las autoridades.

“Ellos vinieron la semana pasada. Funcionarios de la Alcaldía que nos dijeron que debíamos desalojar esto, pero nos dijeron que iban a venir con tiempo a avisarnos para que sacáramos todo. Resulta que no fue así. Nosotros estamos conscientes de que podemos ser desalojados, el problema fue cómo lo hicieron. Vinieron a las 5:30 de la tarde, cuando no había nadie, prácticamente de noche. No nos avisaron qué día iban a venir ni que iban a tomar estas acciones. Empezaron a tumbar los techos, no tumbaron todos los quioscos porque algunos seguíamos aquí. Necesitamos que nos den una solución. No han venido a conversar. La forma que actuaron, viniendo de noche y con policías, nos hace pensar que no quieren conversar. Exigimos que, si nos van a desalojar, por lo menos que nos den una opción. No estamos aquí por gusto”, afirmó Maita.

Hasta el momento, los dueños de los negocios desconocen cuáles serán las medidas que se tomarán en torno al caso y exigen a las autoridades ofrecer alguna alternativa para poder sostenerse en medio de la crisis económica del país.