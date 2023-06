Cacique del Tukuko desmiente supuesto secuestro de viceministra de los Pueblos Indígenas

En medio de la polémica generada por las informaciones sobre el supuesto secuestro de la viceministra de los Pueblos Indígenas, Marianny Romero, el cacique mayor de la Cuenca del Tukuko en la Sierra de Perijá, en el Zulia, negó las acusaciones.

Aunque se confirmó que hubo una agresión hacia la representante ministerial en la escuela Irapa, los líderes de la comunidad sostienen que en ningún momento se trató de un secuestro. Según un vídeo difundido en redes sociales, un hombre de la comunidad yukpa lanzó sombreros hacia la viceministra.

De acuerdo con fuentes en la comunidad del Tukuko, la viceministra estuvo realizando labores de atención y verificación de las artesanías hechas por yukpas de la cuenca durante el 24 de junio. Posteriormente continuó su recorrido por otras comunidades para llevar a cabo la misma tarea de contabilizar las artesanías con el objetivo de una posible compra.

En este sentido, las mismas fuentes indicaron que este 25 de junio culminó su visita en la cuenca del Tukuko y la viceministra destacó que el Ministerio de Pueblos Indígenas se enfocará en buscar soluciones para atender las necesidades primordiales de las comunidades indígenas, dejando de lado la compra de artesanías.

Néstor Maikishi, uno de los caciques mayores de la cuenca del Tukuko, afirmó categóricamente que la viceministra nunca estuvo secuestrada y explicó la situación. Según su testimonio, la representante se disponía a dialogar con los líderes y el pueblo, pero él se retiró antes de que ocurriera el incidente en la escuela Irapa. Aseguró que no presenció los hechos, pero pudo ver el vídeo más tarde.

“Con respecto a la situación que pasó con ese hombre, de verdad, no es porque me voy a lavar las manos. Estaba la mayoría del pueblo, porque ella dijo que iba a ir a dialogar con el pueblo. Nos sentamos en una mesa para dialogar, pero después ella dijo que se iba a sentar y decirle al pueblo la realidad en cuanto a la compra de la artesanía. Y, de verdad, yo me retiré de ese espacio. Eso pasó en la escuela Irapa y me retiré porque tenía un compromiso”, explicó.

“Nos vamos a sentar mañana (este lunes) para tratar esa situación, para ver qué decisión se va a tomar con respecto a ese muchacho. De verdad, como autoridad mayor, cacique mayor, voy a dar el frente a esto, porque del secuestro eso es totalmente falso. Es falso. Hasta ahorita, la viceministra se encuentra bien, gracias a Dios. Se encuentra muy bien. Está en la ciudad de Maracaibo. No quiero dar detalles porque yo quiero que ella misma dé esa información”, añadió.

Es importante destacar que este presunto secuestro de la viceministra cobró relevancia debido a un audio en el que el cacique yukpa de la cuenca Yaza, Sabino Romero, amenazaba con detener a la viceministra y no permitirle salir de la Sierra de Perijá hasta que cumpliera con el pago de las artesanías, tal como se había acordado con miembros del Estado Mayor de Pueblos Indígenas.

En respuesta a estas declaraciones, funcionarios de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar a la viceministra, trasladándola por vías alternas.