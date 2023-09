IMPORTADORA 4K, C.A.

RIF: J-40170260-0

COMUNICADO

Por medio del presente, nosotros: Importadora 4K, C.A. RIF. J-40170260-0, inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, el 15 de Noviembre del 2012, bajo el N° 30, Tomo 143-A, hacemos de su conocimiento que desde el 4 de agosto de 2023, el señor Angel Luis Brazón Márquez, titular de la C.I. V-13.076.078, ya no forma parte de nuestra organización, quien se desempeñaba como vendedor de nuestra empresa. Por tal motivo no está autorizado a realizar pedidos, recepción de pagos ni ninguna otra actividad que vincule a nuestra empresa, por otra parte notificamos que tiene en su poder 2 talonarios de cobro que identifica a nuestra empresa con la siguiente numeración del 2851 al 2900 y del 2901 al 2950, quedando estos sin efectos ante cualquier transacción de cobro que esta persona pueda realizar en nombre de la empresa y de la cual nosotros no nos hacemos responsables.