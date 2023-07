REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL

Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Sede Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 03 de julio de 2022

Años: 213º y 164º

ASUNTO PRINCIPAL :FP11-V-2022-000347

ASUNTO :FP11-V-2022-000347

C A R T E L D E N O T I F I C A C I O N

SE HACE SABER :

A la ciudadana: Angélica María Contreras , venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.417.080. Que en el juicio de colocación familiar, incoada en su contra por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Se ha dispuesto instarle mediante este cartel, para que comparezca por ante este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la publicación y consignación que del presente cartel se haga en las horas comprendidas de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. A objeto de que se de por notificada en juicio. Se le advierte que de no comparecer en el lapso señalado se le nombrará un defensor de oficio con que se entenderá la citación. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(FDO. y SELLADO)

ABG. LIBNI SUSANA BRAZON RICARDES

Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Procesal Transitorio.-

(FDO.)

ABG. YESSICA CASTILLO

Secretaria del Circuito.-

LSBR/YC/tg