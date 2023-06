REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL

Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Sede Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 21 de junio de 2023

Años: 213º y 164º

ASUNTO PRINCIPAL :FI11-J-2022-000118

ASUNTO ANTIGUO :FP11-J-2022-001386

C A R T E L D E N O T I F I C A C I O N

SE HACE SABER :

Al ciudadano: Marco Antonio Rivero Siso , venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-18.171.346. Que en el juicio de ejercicio unilateral de la patria potestad, incoada en su contra por el abogado en ejercicio: Douglas Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 41.148, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana: Marynes Marín Pamphil Amarista, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-20.036.233. Se ha dispuesto instarle mediante este cartel para que comparezca por ante este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la publicación y consignación que del presente cartel se haga en las horas comprendidas de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. A objeto de que se de por notificado en juicio. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

(FDO. y SELLADO)

ABG. LIBNI SUSANA BRAZON RICARDES

Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Procesal Transitorio.-

(FDO.)

ABG. YESSICA CASTILLO

Secretaria del Circuito.-

LSBR/YC/tg