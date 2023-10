Vente Venezuela reafirma precandidatura de MCM pese a presión por una arbitraria inhabilitación

A pocos días de elecciones primarias en la oposición, el partido Vente Venezuela en Bolívar se mantiene en la contienda con su abanderada María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación calificada de arbitraria e inconstitucional, y que de ganar el proceso del 22 de octubre, pondría en juego su inscripción para las presidenciales de 2024.

Esta lectura también la dejó entrever Henrique Capriles, exprecandidato por Primero Justicia, quien alegó su inhabilitación desde 2017 como excusa para retirarse de la contienda. A la par se habla de una eventual renuncia de Freddy Superlano, precandidato de Voluntad Popular.

“Nosotros estamos respetando las decisiones de cada candidato con relación a su decisión de continuar o no en estas primarias. Nosotros decimos que el miedo es libre. Estas primarias sirven para dos cosas. Una, para renovar el liderazgo en la oposición de Venezuela, y esa renovación nace o será el arranque para que tengamos una voz oficial seria, decente”, expuso Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Bolívar.

“Si Superlano también decide retirarse, repito, el miedo es libre. Ellos pueden estar pensando que los números no están dando. Pero sí le voy a decir a la base de Primero Justicia y a la base de Voluntad Popular: si ustedes miran para acá, al partido Vente Venezuela y miran para apoyar a María Corina Machado, le abrimos el corazón y los brazos”, agregó.

Ante las dudas sobre la inhabilitación de María Corina Machado, a quien según las encuestas eso no le ha restado intenciones de votos, y el mensaje que entre líneas deja Capriles con el motivo que esgrimió para renunciar por esa “traba”, Rodríguez señaló que “esas especulaciones de que no voten por los inhabilitados es una cuestión que se viene manejando desde ahora. Y ese es el juego duro del régimen. ¿Quién leyó la inhabilitación de María Corina Machado? Brito. ¿Brito es contralor? No es contralor. ¿Quién firma la inhabilitación? No es contralor. ¿Hubo un procedimiento administrativo judicial que haya condenado a María Corina Machado con penas accesorias de inhabilitación política? No, no existe. Entonces, esas inhabilitaciones que tanto juegan ellos, incluyendo a Capriles que se está autodenominando inhabilitado, pues son inhabilitaciones totalmente arbitrarias, inconstitucionales y que en nada inhabilitan a María Corina Machado ni a ninguno que está allí”.

El dirigente de Vente Bolívar afirmó la celebración de las primarias el 22 de octubre, pese a la narrativa del oficialismo en discursos como el del diputado Diosdado Cabello.

“Las primarias van, van el 22 de octubre, no las detiene nadie, no hay argumentos para interrumpirlas y todos los que están inscritos para participar están habilitados, porque ninguno tiene sentencia condenatoria que abarque las inhabilitaciones políticas. De modo que eso es una gran mentira del régimen para confundir a todo el electorado de Venezuela. Las primarias van, y lo que tenemos que hacer en estos momentos es entusiasmarnos e informarnos en dónde nos corresponde votar, en qué centro vamos a votar, para que no tengamos pérdida de tiempo y podamos todos los venezolanos participar y votar en 30 segundos, así de sencillo”, puntualizó Rodríguez.