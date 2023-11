Vente Bolívar: Al régimen le preocupa que con María Corina se avecina el orden y la justicia

El coordinador de Vente Bolívar, Douglas Rodríguez, hizo un balance de la victoria de María Corina Machado, a un mes de realizarse la primaria opositora. Sostuvo que pese a los intentos por anular ese proceso electoral y sus resultados se mantiene en pie su candidatura.

“Este sistema, ante esa gran alegría, ante esa gran euforia y esa esperanza que llega a los venezolanos, comienza a hacer unas operaciones políticas para minimizar la gran victoria de María Corina Machado. Por otro lado pretende minimizar la gran derrota del régimen (…) Nosotros consideramos que esa estrategia del régimen, después del proceso de primarias, no va a confundir a los venezolanos. Así como los venezolanos le dieron la confianza a María Corina Machado el 22 de octubre, María Corina y todo el equipo que la acompaña confiamos en los venezolanos”, afirmó.

Rodríguez agregó que el reto que tienen todos los factores políticos que respaldan los resultados de la primaria del 22 de octubre es, precisamente, inscribir a la abanderada de la oposición.

“El gran reto que tienen todos los factores políticos que se han acercado a apoyar después del 22 de octubre es inscribir a María Colina Machado en el CNE”, reiteró.

Agregó que trabajan junto al resto de los partidos en construir un padrón electoral de cara a las presidenciales de 2024.

“Estamos trabajando para construir un padrón electoral, un equipo electoral contundente, sólido, capaz de derrotar al sistema hambreador que hoy rige Venezuela en el 2024. Y lo vamos a lograr porque ellos podrán tener el poder mediático, podrán tener el poder militar, podrán tener algunas bandas armadas, la plata la tienen ellos, lo que no tienen ellos son los votos de unos venezolanos que están ya cansados de sufrir las penurias nunca vistas en el país”, afirmó.

A ello agregó: “Eso es lo que les preocupa al régimen. Y le preocupa al régimen, y lo tiene ocupado, es lo que se avecina con María Corina en la Presidencia de la República: el orden y la justicia. Por lo demás, no pueden opacar esa gran victoria”.

Sobre el venidero referendo consultivo en defensa del Esequibo, expuso que es parte de las estrategias para intentar minimizar la primaria opositora.

“Lo que pretenden ellos realmente es desviar la atención de lo que se viene para 2024. No quiero decir con esto que nosotros no defendamos lo que es nuestro. ¿El Esequibo pertenece a Venezuela? Sí. ¿El Esequibo se tiene que defender? Sí. La soberanía sobre el Esequibo no se consulta al venezolano. Se ejerce por parte de que esto es política de Estado”, destacó.

Sobre el tema recordó cuando en 2013 María Corina Machado junto con otros dirigentes políticos fueron hasta el Esequibo e hicieron una declaración en la que manifestaron que es un territorio venezolano e hicieron un llamado a la Asamblea Nacional del momento.

También cuestionó preguntas del referendo, como la número 5, en la que se consulta al venezolano si está de acuerdo con que se desarrolle “un plan acelerado” sin más especificaciones, lo que implica una especie de cheque en blanco para el Gobierno.