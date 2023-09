Vamos a promover la inversión privada para convertir a Venezuela en un emporio, ofreció Andrés Caleca

11“Una Gran Coalición Nacional para el Cambio significa unir a todos en un programa común para refundar la democracia, una democracia del siglo XXI, descentralizada, donde haya partidos, empresas, gremios y sindicatos fuertes, un país donde se promoverá la inversión privada para generar riqueza y convertir a Venezuela en un emporio como merece serlo, lo vamos a lograr”, afirmó el candidato independiente Andrés Caleca, en visita al estado Anzoátegui.

Desde allí reiteró que la posibilidad de cambiar a Venezuela depende de la participación de todos, y que ve necesario acordar un programa común para reconstruir el país. “No hay que ponerse a discutir entelequias ni pastorear nubes, hay que ir a la realidad, en el país la gente se está muriendo de hambre, por eso la alternativa es unidad y voto”.

El también candidato del Movimiento por Venezuela apuntó que no está llamando a nadie a ejercer violencia pues está contra esa forma de hacer política, reiterando el llamado al voto. En cuanto a una posible inhabilitación, Caleca afirmó que peleará contra esa decisión, pero si no logra revertirla dará paso a un candidato que pueda participar. “Aquí no hay ningún interés personal que pese más que el interés de Venezuela. Es el turno del protagonismo activo de todos los ciudadanos”, precisó.