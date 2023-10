Trepiccione: Como proceso de la sociedad civil la primaria se puede desarrollar con toda normalidad

Considera Piero Trepiccione, reconocido politólogo internacional, que aunque legal y constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral es el organismo que tiene las facultades de efectuar las elecciones con el fin de escoger a las personas para ocupar cargos públicos, en el caso del proceso de primaria, esta es una actividad propia de la sociedad civil y, por tanto, no debe intervenir en su desarrollo y culminación.

Sus declaraciones se produjeron al ser consultado por El Impulso en relación con el comunicado emitido por la directiva del CNE, en el cual puntualiza la función de llevar a cabo los procesos electorales, como respuesta a la posición asumida por la Comisión Nacional de Primaria, la cual ha subrayado que la situación para este proceso que debe finalizar el 22 del presente mes no es igual a lo planteado hace unos tres meses cuando solicitó apoyo técnico para escoger al candidato único y unitario de la oposición.

El CNE acordó unánimemente, según declaración anterior de este organismo, darle la asistencia técnica a la comisión, pero estableció un cronograma mediante el cual fijaba las elecciones, en vez del 22 de agosto, para el 19 de noviembre.

Trepiccione sostiene que el Estado, a través del CNE, debe estimular, promover y asistir a la sociedad civil para darle fuerza al voto como instrumento que tiene la sociedad para escoger a las personas en cargos públicos, pero la primaria es un proceso interno que fue propuesto y se está llevando a cabo sin ninguna dificultad.

No hace falta, por tanto, la intervención del CNE y como ya todas las actividades se han venido realizando como se había establecido, lo indicado es que termine con total normalidad.

Al preguntársele si el gobierno podría impedir que se celebre el proceso mencionado, Trepiccione insistió en resaltar el derecho que tiene la sociedad civil de llevar a cabo una elección muy particular, ya que no se está escogiendo a una persona para un cargo público, sino para que opte a unos comicios sobre los cuales todavía no se ha fijado fecha precisa.