Súmate: 10 millones de venezolanos no votarán en presidenciales si no se actualiza el RE

Súmate puntualizó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe actualizar con urgencia el Registro Electoral (RE) de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

En ese sentido, la asociación civil sostuvo que esta tarea es imperativa para garantizar el derecho humano y constitucional a elegir a todos los venezolanos mayores de 18 años, dentro y fuera del país.

“Entre abril de 2022 y diciembre de 2024 se debe garantizar el derecho a elegir a más de 10 millones de venezolanos, que deben inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral”, dijo la organización a través de un comunicado de prensa.

Para Súmate, el desafío que tiene el directorio del CNE requiere que se convoque una amplia discusión nacional que involucre en primer lugar a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios profesionales, sindicatos, iglesias, estudiantes, medios de comunicación social y, en general, “a todos los actores ciudadanos comprometidos con la recuperación de la confianza en el voto como solución a la grave crisis política, económica, social e institucional del país”.

Las proyecciones de Súmate se basan en cálculos con datos del CNE, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

La asociación civil indicó que el contingente de ciudadanos se desprende de los 3 millones 17 mil 37 venezolanos en edad para votar (en el rango de edades entre 18 a 45 años) que, hasta abril de este año, no están inscritos en el RE, además 1 millón de ciudadanos no inscritos en el exterior menores de 45 años.

Súmate destacó que existen 2 millones 17 mil 37 ciudadanos no inscritos dentro de Venezuela y que son menores de 45 años; así como millón 396 mil 356 jóvenes que cumplirán 18 años entre abril de 2022 y diciembre de 2024; 256 mil 371 jóvenes que se encuentran en el exterior y 1 millón 139 mil 985 jóvenes dentro del país.

Asimismo señaló la organización electoral, 3 millones 299 mil 663 venezolanos mayores de 18 años, que residen fuera del país y están inscritos para votar dentro de Venezuela, deben actualizar sus datos de residencia y su centro de votación en el exterior.

Igualmente, entre otros, 2 millones 574 mil 831 venezolanos inscritos en el RE, que requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación dentro de Venezuela.

Indicó que, según el INE, la proyección poblacional a diciembre de 2024 es de 34 millones 268 mil 343 habitantes, de los cuales al menos el 75% tendrá más de 18 años, que es la edad para votar y estar inscrito en el Registro Electoral.

“Esto implica que de unos 25 millones 700 mil venezolanos que tendrían edad de votar para 2024, dentro y fuera del país, más de 10 millones (4 de cada 10) no podrían hacerlo en la elección presidencial de 2024 si el CNE no comienza desde ya con un plan para garantizar el derecho a elegir, con el fin de que este grupo de venezolanos no quede excluido”, puntualizó Súmate.

La organización propone que el CNE amplíe la red permanente de puntos para la inscripción y actualización en el RE, instale un punto permanente en cada uno de los 335 municipios del país, un punto en cada una de las 100 parroquias con mayor población electoral.

Todo esto, más los 24 puntos que deben funcionar en las oficinas regionales electorales. Súmate plantea la planificación de operativos especiales de inscripción y actualización en el RE “con un alcance de más de mil puntos distribuidos de acuerdo con la densidad poblacional electoral y criterios de facilidad de acceso a los ciudadanos, establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre)”.