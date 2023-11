Sigue el aumento de tensión entre Guyana y Venezuela a una semana del referendo

Durante el fin de semana, a una semana del referendo consultivo sobre el Esequibo, Venezuela y Guyana protagonizaron acciones que aumenta la ya tensa situación entre ambas naciones antes del evento del 3 de diciembre.

La Fuerza Armada Nacional (FAN) llevó a cabo el sábado varios trabajos de adecuación y construcción de una escuela, un ambulatorio y una cancha en la isla de Anacoco, fronteriza con Guyana, como parte de lo que se denominó la Operación Roraima 2023, según informó el comandante general de la Guardia Nacional, M/G Elio Estrada Paredes.

De acuerdo con Estrada Paredes, la Guardia Nacional apoya este tipo de desarrollo en la zona “para hacer más presencia en nuestro territorio”. Además destacó que los más de 66 mil efectivos de ese componente están comprometidos con las operaciones que lidera el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan).

Posteriormente, la mañana del domingo, Nicolás Maduro envió un mensaje en sus redes sociales donde expresó que solo quedaban siete días para la realización del referendo consultivo sobre el Esequibo; evento “para que el pueblo dé una demostración de democracia y paz”.

Además resaltó que ya “se siente la unión, la solidaridad y el respeto” entre los venezolanos.

Guyana usa niños para decirle a Venezuela su versión del Esequibo

El periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi publicó un video en sus redes sociales en donde se aprecia una campaña institucional de Guyana en la que menores de edad explican la versión de Georgetown de por qué les pertenece el Esequibo e incluso reconocen que está lleno de recursos naturales.

“Venezuela está reclamando el Esequibo. Venezuela sabe que la controversia de la frontera con Guyana estaba establecida, pero aún continúa reclamándolo. Venezuela, mantén tus manos fuera del Esequibo”, dice el mensaje leído por niños.

Posteriormente, el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jadgeo, encabezó un acto en la ciudad de Anna Regina, justo en el lado oeste del río Esequibo -territorio que reclama Venezuela- donde afirmó que quienes viven en esa tierra aún en disputa no están interesados en la nacionalidad venezolana.

“La gente está huyendo de su país; si no te fijaste en Delcy o Maduro… no quieren tus cédulas de identidad. Estamos felices de ser guyaneses y vivir en nuestro propio país (…) No queremos sus documentos de identidad, no los queremos cerca de nuestro país”, se manifestó Jagdeo.

De igual forma advirtió a Maduro que no “calculara mal” y que no cuestionara la determinación de Guyana a defender lo que consideran como suyo, al tiempo que le exigió nuevamente “dejar de intimidarlos” y dejar a un lado las “mentiras” de que supuestamente se estaría usando a Estados Unidos para invadir Venezuela y de que son funcionarios que estarían recibiendo dinero por parte de Washington.

“No somos un caballo de Troya para invadir otros países, pero tendremos cooperación militar y de defensa con todos nuestros aliados, incluido Estados Unidos de América, para estar preparados para cualquier resultado”, añadió.

En respuesta, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez le criticó por estar “más pendiente” de obtener recursos personales que por el bienestar de su país y le exhortó a no meterse con las mujeres de nuestra nación porque “te va a ir muy mal”.