Sebin amenaza a propietario de hotel en Puerto Ordaz para impedir actividad de Freddy Superlano

La gira del precandidato a las primarias opositoras, Freddy Superlano, por el estado Bolívar comenzó con una presunta amenaza de detención por parte de funcionarios del Sebin hacia el propietario de un hotel en Puerto Ordaz, en donde se realizaría una rueda de prensa.

El equipo de Voluntad Popular tuvo que desalojar las instalaciones y el candidato ofreció sus declaraciones fuera del recinto.

“Entendemos el porqué estas cosas pasan (…) que ofrezcan cárcel al dueño de un local si mantiene una rueda de prensa de Freddy Superlano, ahí vas encontrando las señales que dijimos que nos íbamos a encontrar cuando este proceso inició (…) Desde el día uno dijimos que no vamos a una elección convencional”, dijo el aspirante en declaraciones a la prensa.

Además de la amenaza con la que se inició su gira por el estado Bolívar, otro obstáculo que enfrenta tanto Superlano y otros precandidatos, como el caso de María Corina Machado y Henrique Capriles, es el de las inhabilitaciones políticas.

“Yo gané una elección distinta, no estaba inhabilitado. Me inhabilitaron después de ganarla. Y aún así me coloqué al frente del proceso que se avecinaba. Cuando la gente habla del ejemplo de Barinas, tal vez habla de muchas cosas, pero creo que hoy ese ejemplo o esa ejemplificación la da cómo una persona legitimada después de haber ganado una elección es capaz de imponer el cambio político aún sin ser él la persona que sea candidato. Las primarias son eso, es la oportunidad de legitimar un liderazgo”, expuso.

“Yo le dije una vez a los venezolanos: no hay ningún ciudadano que sea inhabilitable. Todo lo contrario, todo aquel que represente una amenaza va a contar con esta condición. Ahora bien, el caso es qué hace esa persona, qué hace después de que tenga el testigo de legitimidad que le dé el pueblo venezolano (…) en nuestro caso particular fue llevarlo a conquistar el cambio político y lo hicimos incluso de manera más contundente. Es el caso que nos va a corresponder ahora. Maduro no es quien va a escoger a los candidatos de los factores de oposición. Somos nosotros los que lo haremos, somos los que vamos a escoger a nuestro liderazgo”, reiteró.

Superlano agregó que en el caso de que no se permita que el que gane las primarias participe en las presidenciales, se escogerá una opción unitaria que los represente.

“No se trata de un hombre o una mujer. No se trata del nombre de alguien. No, se trata del espíritu de cambio que hoy en día tiene el pueblo venezolano y que tiene que verse representado en un liderazgo de corresponsabilidad, que le ofrezca opción al pueblo venezolano para presentarlo en el año 2024”, sostuvo.

Negociación política

Sobre la duda de si gana las primarias un candidato ya inhabilitado y la posibilidad de ir a una negociación política, Superlano respondió que no se debe llevar al proceso de negociación el tema de las habilitaciones.

“Inclusive, que nos habiliten a todos si quieren. Ahora, ¿quién tiene que habilitarse? ¿El pueblo? ¿La conciencia de la ciudadanía? ¿Quién tiene que habilitarse? La voluntad de la gente en querer que esto cambie. Nosotros tenemos que ser conductores de esa voluntad de cambio. No pretender que nuestra inhabilitación sea el apalancamiento para generar ese proceso de cambio, porque tal vez no lo sea, porque fácticamente no te lo permiten. Y ante esa realidad, tú tienes que tomar decisiones. Y ahora tienes que buscar la manera de cambiar esa realidad, tienes que ejercer presión”.

Agregó: “Y lo otro, nosotros no tenemos por qué darle el gusto al Gobierno en que sea quien decide quién es nuestro candidato. Hay una gran cantidad de venezolanos hoy que pudieran gozar de cualquier discusión en el llegado momento de un consenso. Eso hoy no está. Hoy el consenso está en las primarias. Hoy la gente quiere primarias. Hoy nosotros tenemos que ser garantes, defensores de que esa primarias se concreten y se dé, de que sea el sufragio”.

Superlano reiteró la importancia de que el descontento social hacia la administración de Nicolás Maduro se capitalice con organización del proceso y defensa del voto.

“Las primarias se tratan de elegir al liderazgo correcto en medio de la adversidad, en medio de lo que está ocurriendo el día de hoy, y por lo cual nosotros hemos decidido colocar nuestro nombre en la orden”, puntualizó el precandidato de la tolda naranja.