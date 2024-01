Sebastiana Barráez a Saab: “No le apuesto a actos violentos porque creo en la vida”

La periodista Sebastiana Barráez respondió por medio de un video en X a Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta constituyente, quien este lunes dijo que el Ministerio Público solicitó una orden de captura en su contra por supuestamente estar involucrada en actos conspirativos.

“Usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ellos, pero yo no le apuesto a actos violentos porque creo en la vida, pero más en la justicia de Dios porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte”, dijo Barráez para desligarse de los hechos que se le inculpan.



De acuerdo con el Ministerio Público, varios militares y civiles estaban planificando una conspiración llamada ‘Brazalete Blanco’ con la que se pretendía asesinar a Nicolás Maduro y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Entre los acusados, para quienes se liberaron órdenes de capturan están María Sebastiana Barráez, Tamara Sulay Sujú, Wender Villalobos, el periodista Norbey Marín, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, director de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

Los delitos de los que se les acusa son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

Sin embargo, la periodista Barráez desestimó estas acusaciones y señaló a Saab de estar en una acera distinta y de ser parte de quienes apuestan “a la tortura, a la muerte, a la mentira; que se creen impunes porque están en el poder”, indicó.

De la misma manera le advirtió que esa condición “no dura para siempre”.

De acuerdo con Saab, desde mayo de 2023 hasta finales de diciembre las autoridades develaron cinco planes conspirativos que tienen como fin último asesinar a Nicolás Maduro.