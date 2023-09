Rosales insiste en cese de sanciones y liberación de fondos en el exterior

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, insistió este miércoles en la necesidad del cese de las sanciones internacionales que pesan sobre el país y la liberación de los fondos retenidos en el exterior.

En la inauguración de la Segunda Expo Internacional de Petróleo, Industria y Comercio, en Maracaibo, sostuvo que no tiene complejos en reconocer y admitir que fue y es criticado, vilipendiado y atacado, a través de las redes sociales “por los padrinos de las sanciones y por los campeones del cálculo político, del odio y la violencia”.

“Ya es hora de que cesen las sanciones. Lo vuelvo a repetir y puedo decir que es una necesidad, para poder comercializar el petróleo y el gas que está allí, bajo tierra venezolana”, expresó.

Sugirió que es hora de que se suelten las amarras para que se active el comercio, la industria, el sector agropecuario; se generen puestos de trabajo y oportunidades para la gente. “Todos sabemos que estas sanciones son mecanismos políticos que en su momento, algunos actores justificaron, hoy no tienen sentido, porque no provocan ni cambios políticos ni de gobierno. Provocan hambre y miseria a la sociedad”.

A juicio del gobernador, los cambios de gobierno se logran con unidad, con la ruta electoral y con votos. “Hay que concretar los diálogos, civilizada y sensatamente. Sin cartas escondidas, para generar mecanismos que nos permitan recuperar el dinero venezolano, congelado en el exterior y poder enfrentar la crisis de los servicios públicos, como la electricidad, agua, vialidad y otros”.

Puntualizó que solo en la costa occidental del lago hay siete municipios golpeados por la crisis eléctrica que se generó después de la destrucción del famoso cable que iba adosado al Puente General Rafael Urdaneta. “Ese cable y otras estructuras son vitales, para traer 400 kilovoltios del Guri y reducir los racionamientos. Si concretamos los acuerdos hoy, estaríamos hablando de un primer resultado en diciembre de 2024”.

Reveló que en similar situación están hospitales, escuelas y sistemas de transporte público en el país. “Decirlo es un deber y de nuevo unas palabras para los líderes de todos los sectores: debemos construir acuerdos, con condiciones mínimas, para que se realice un proceso electoral, basado en la letra y con sujeción en la Constitución Nacional, transparente, justo y apegado a las normas, y que gane quien gane, se respeten los resultados para iniciar el reencuentro de los venezolanos”.

Insistió en que estamos en una crisis humanitaria sin precedentes “y no sería justo que, por ambiciones personales desmedidas, por intereses de grupos, alarguemos esta lamentable pesadilla que hemos vivido. Aceptemos que existen puntos rojos que no se podrán solucionar, porque no hay manera, que tanto los que están en el Gobierno o los que estamos en la oposición cedamos en cuanto a esos puntos, pero tenemos que avanzar en acuerdos, para que el petróleo y el gas no se queden para siempre enterrados. Ese petróleo hay que sacarlo, para darle calidad de vida a los venezolanos”.

Zulia, epicentro de inversiones

En su discurso, el líder del Zulia citó palabras de Winston Churchill en referencia a los optimistas que ven como oportunidad toda la calamidad, premisa que asumió desde el primer día de esta nueva gestión, “porque para nadie es un secreto la destrucción que reinaba en el Zulia, pero tampoco es un secreto el amor que sentimos por nuestra tierra, con el cual trabajamos cada día, para que nuestro estado vuelva a ser el epicentro de las inversiones y el más poderoso motor de la economía nacional”.

Rosales apuntó: “Ustedes, en medio de tantos presagios negativos y de calamitosos nubarrones se empinan sobre el horizonte, se atrevieron a ver las oportunidades que los pesimistas jamás podrán divisar”.

El mandatario regional consideró que “esta es una oportunidad propicia para decirles que ya el Zulia pinta mejor, hemos articulado un plan basado en la confianza, para que continúen llegando las inversiones a nuestro estado”.

Rosales reveló los resultados de algunos estudios realizados, “en el lago de Maracaibo, tenemos más de 25 mil millones de barriles de petróleo como reserva; en el golfo de Venezuela, según cifras oficiales, tenemos reservas probadas de más de 500 mil millones de barriles y casi 309 mil millones de pies cúbicos de gas. Por eso, desde la campaña electoral, reconocimos el clamor de los diferentes sectores del Zulia y activamos una prédica que he mantenido en el tiempo: el regreso de las trasnacionales petroleras y gasíferas a Venezuela y la reactivación de las industrias venezolanas en estas actividades”.

El país necesita un plan de trabajo

Afirmó que Venezuela necesita un plan de trabajo. “Aquí se necesitan empleos, industrias activas, rescatar el respeto y las buenas costumbres. Es hora de relanzar los caminos de la sensatez, de apostar por el respeto a lo ajeno, por la seguridad jurídica y nada de eso se logra con vendedores de odio o de humo”.

En otro orden de ideas, Rosales recordó que “en año y medio hemos devuelto bienes expropiados a dueños de fábricas, locales comerciales, terrenos y hasta grandes edificios que fueron expropiados y vandalizados”.

Recalcó que eso es parte de la carta de navegación denominada “Zulia Productivo”, que abarca la capacitación con los programas Saber y Emprender y el Plan de Becas Jesús Enrique Lossada. Todo eso para apalancar el desarrollo de la industria agropecuaria, metalmecánica, tecnológica, energética, científica y turística.

Rosales afirmó que le complace mucho saber que aquí están presentes importantes empresas internacionales. “Reciban la más cordial bienvenida al Zulia, tierra de inversión, paz y prosperidad. Por favor, transmitan a los inversionistas de sus países las buenas señales que se están generando, en todos los sentidos, desde el Zulia. Aquí los esperamos, para invertir en todo lo que quieran, con las condiciones y el respeto que se merecen”.

Reiteró estar listo, para iniciar las reuniones con Colombia, “que nos conduzcan a darle impulso a las agendas comunes. Hay temas de interés mutuo como reapertura fronteriza terrestre y aérea, electricidad, salud, turismo y asuntos ambientales, que abordaremos con gran sentido de hermandad”.