Reino Unido asegura trabajar para “evitar una escalada” entre Venezuela y Guyana

Un portavoz del Ejecutivo del Reino Unido afirmó este jueves que Londres trabaja para evitar “una escalada” entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, luego de que más temprano Nicolás Maduro ordenara hacer ejercicios militares en la fachada atlántica por la presencia del HMS Trent en aguas guyanesas.

En una rueda de prensa, el portavoz instó a Venezuela a cesar sus “acciones injustificadas” contra Guyana y reiteró que la frontera entre ambas naciones fue definida en el Laudo Arbitral de París en 1899, por lo que insiste en su apoyo a Guyana, considerado como “un importante aliado regional y socio de la Commonwealth”.

Además aclaró que la presencia del buque de la Armada británica en aguas guyanesas no atracará en Georgetown, sino que se prevé que todas sus actividades se harán en el mar “como parte de una serie de maniobras de rutina en la región”.

Por su parte, el presidente Irfaan Ali escribió a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que no hay nada que temer con las actividades que se lleven a cabo dentro de Guyana o en las aguas soberanas de ese país, al tiempo que reiteró que no albergan ambiciones ni intención alguna de codiciar “lo que no nos pertenece”.

Ratificó que Guyana está comprometida con las relaciones pacíficas entre todos los vecinos de la región y se mantiene firme en el camino de la paz. Indicó que desde hace tiempo participa en asociaciones con Estados de la zona e internacionales “destinadas a mejorar la seguridad interna” de su nación.

A su juicio, este tipo de asociaciones no son amenaza para nadie y que no pretenden ser “agresivas”.

Maduro encabezó la salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional (FAN) este 28 de diciembre donde calificó como “amenaza” por parte del Reino Unido el envío del buque HMS Trent a las costas de Guyana. Denunció que esta acción representa un acto de provocación hostil y una violación a la Declaración de Argyle que se firmó el 14 de diciembre con Guyana en el encuentro presidencial en San Vicente y las Granadinas del 14 de diciembre.

El mandatario dijo que Venezuela se reserva sus derechos constitucionales. Por eso ordenó la acción conjunta militar general Domingo Antonio Sifontes, un ejercicio de toda la FAN, que se activó este jueves sobre el Caribe oriental y la Fachada Atlántica. La primera fase se ejecutó durante la alocución.