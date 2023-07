Primero Justicia alista estructuras regionales: en Mérida esperan por agenda de Capriles  

En Primero Justicia (PJ) aceitan las estructuras regionales mientras reciben líneas de la estructura nacional del partido sobre la ruta a seguir en las elecciones primarias del 22 de octubre, para las cuales el partido lanzó a Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial.

Alfonso Marquina, coordinador general de Primero Justicia en Lara, señala que hay comando de campaña interno del partido: “Estamos esperando la confirmación definitiva de las alianzas a nivel regional y nacional para poder establecer el comando oficial de campaña”.

Lara es uno de los estados que ha visitado el candidato de Primero Justicia, quien desde hace poco más de un mes no ha informado sobre nuevas giras políticas a las regiones y hasta ahora no ha oficializado su comando de campaña.

“Capriles ha estado desde el comienzo de esta campaña en tres oportunidades en Lara y podría venir otras tres veces más de manera de poder avanzar en más espacios de la geografía del estado”, asegura Alfonso Marquina, jefe de la tolda amarilla en la región.

Ante la inconformidad en algunos sectores regionales del partido sobre el desempeño electoral de Capriles por varios factores entre ellos su ausencia al debate entre ocho de los candidatos a las primarias, situación que fue registrada por TalCual, el dirigente de Primero Justicia atribuye este paso a una decisión nacional y a aspectos técnicos.

“Tenía que ver más con los formatos, el tiempo y organización. Nuestro candidato decía que era un formato que no permitía desarrollar propuestas y que podría terminar siendo más que un mecanismo para fortalecer la unidad sino para evidenciar las diferencias”, esgrime Marquina.

Por otra parte destaca que la organización es un requisito de primer orden para las primarias y en este punto se realiza un esfuerzo importante.

“Tengo que informar que ya tenemos el 100% de 328 puntos nucleados que son las propuestas de Primero Justicia y estamos esperando confirmación de la Comisión Nacional de Primaria para poder cerrar ese ciclo de lo que son testigos y testigos suplentes”, indica Marquina.

Primero Justicia Mérida aguarda

Alirio Zambrano, vicepresidente de estrategia y comunicación de Primero Justicia en Mérida y miembro de la dirección política nacional, expresa que la visita de Capriles a este estado andino es “una deuda que tenemos y en eso estamos claro”.

Puntualiza que el abanderado de Primero Justicia “ha hecho su mayor esfuerzo. Sin embargo, existe una realidad que nosotros aquí en el estado no la entendemos, no la manejamos, pero estamos preparados para su visita”.

“Mérida es un estado muy consentido por las autoridades del partido. Nosotros contamos con constantes visitas de nuestro hoy vicepresidente político, Tomás Guanipa, también del vicepresidente de organización, Edinson Ferrer; también de líderes nacionales como Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz. Sin embargo, a Henrique se le ha hecho difícil venir. Yo creo que eso forma parte del lanzamiento de la recta final de las primarias, estamos convencidos de que esa visita se va a dar, la estamos esperando”, asegura el dirigente de PJ en la entidad.

Señala que ha influido la agenda de Capriles y la agenda política nacional. Además esgrime que en Mérida de forma regular falla el servicio eléctrico, también hay precariedad del servicio de agua potable y de internet: “Cualquier liderazgo que venga a Mérida queda aislado del acontecer nacional y eso hace que se considere dentro de la agenda”.

Añade Zambrano que sabe están en la agenda del candidato y refiere que el abanderado ha visitado varias veces el Zulia y que Mérida es el estado número 14 en densidad de población.

Admite que la militancia siempre espera que el candidato esté “y eso no es que genera malestar, lo que se genera es expectativa”. Subraya que la precariedad en la que viven los merideños y los andinos es muy difícil y, a veces, “no da tiempo de disgustarse por una visita. Lo que quieres es que haya planteamientos serios por los problemas que se están viviendo”.

“Si queremos que venga, lo hemos planteado ante el comando político que lleva la candidatura de Henrique Capriles, también ante la dirección nacional. Ya sabemos que estamos en agenda”, insiste.

Destaca Zambrano que uno de los estados más importantes para la oposición es Mérida, donde en las elecciones de 2021 hubo 70% de voto opositor.

Por otra parte, el vicepresidente de estrategia y comunicación de Primero Justicia en Mérida refiere aspectos de la organización en la que trabajan de cara a las primarias de octubre.

“Venimos haciendo trabajo de activismo y todo lo que representa la preparación electoral. Ese es un trabajo que aunque no se ve en la calle, es fundamental. Estamos afinando toda la estructura del padrón electoral. Asimismo, la estructura del padrón electoral”, señala.

Indica que esto se realiza en función de la estrategia fijada por Primero Justicia a varios niveles: “Un primer nivel que es el padrón electoral y lo que es el padrón electoral fuera de los centros. Sin embargo, en este momento, a nivel nacional, se viene generando el diseño de lo que va a ser la plataforma que servirá de apoyo para las primarias. En eso se ha concentrado la campaña en este momento, el partido no ha parado en el activismo y en sus actividades de calle y en las comunidades”.

Señala que PJ tiene autoridades en 18 de los 23 municipios del estado Mérida y eso se replica en las parroquias: “Llevamos el mensaje de nuestro candidato, Henrique Capriles, y paralelo a ello, la organización electoral”.

Asevera que en términos de la candidatura se realiza “una campaña de aire” a través de las redes sociales dado las limitaciones en los medios de comunicación. Destaca que el objetivo es elevar la importancia de las primarias “como un hito que permitirá la unidad de la oposición”.

Sostiene que tienen la maqueta del comando regional de campaña, faltan algunos nombres, y esperan que sean juramentados en la visita de Capriles.

Por otra parte, militantes de PJ en Bolívar, que solicitaron la reserva de sus nombres, indicaron que el candidato no ha visitado el estado este año. “La gira se ha suspendido en al menos tres oportunidades. En una de ellas alegaron off the record que el Sebin no dejó que abordara el avión. En otra dijeron que fue porque tenía que ir a una reunión de urgencia con la Comisión Nacional de Primaria”, expusieron.

Aquí ya el comando de campaña regional fue instalado. “Hay un sector de la militancia que se limita a respaldar cada acción de Capriles bajo el argumento de quienes cuestionan o lo han criticado es una campaña divisionista a la que juegan factores internos”, aseguraron las fuentes consultadas.