Primarias 2023: así fue el recorrido de los candidatos del 11 al 17 de octubre

Faltando pocos días para las primarias de la oposición, los 10 candidatos que siguen en carrera pisan fuerte el acelerador intensificando sus actividades de calle.

Según el monitoreo semanal que realiza Primaria en la lupa, en la semana del 11 al 17 de octubre, los aspirantes a la candidatura unitaria visitaron 9 estados más el Distrito Capital: Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Anzoátegui, Táchira, Falcón y Guárico; uno menos que el periodo comprendido entre el 3 y 10 de octubre, cuando estuvieron en 10 entidades.

El candidato por el partido Acción Democrática (AD) “en resistencia”, Carlos Prosperi, volvió a ser el aspirante que visitó más estados con un total de cinco: Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Anzoátegui y Guárico.

Carlos Prosperi

El 11 de octubre Prosperi estuvo en Maturín, estado Monagas. A través de su perfil en X (antes Twitter) expresó que cada vez son más personas “que se unen en esta cruzada por la construcción de un mejor país, nuestro compromiso es con el cambio y la unidad”.

Al día siguiente llegó a Delta Amacuro y escribió en X que realizó un “casa por casa” en Casacoima. “Con ímpetu y gallardía este noble pueblo está comprometido con el rescate de la democracia y la reconciliación del país. Nuestro mensaje llega a cada rincón de Venezuela sin importar el tamaño de su población”.

¡Llegamos a mi tierra Guárico! Nuestro querido pueblo de Valle de la Pascua – Mcpio. Leonardo Infante, nos recibe con el mayor de los afectos, desde el corazón de Venezuela ratifico mi compromiso con la agricultura y la ganadería, encomendados a Dios de cara al cambio que… pic.twitter.com/wgKKJkgcuy — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) October 14, 2023

Posteriormente visitó Ciudad Guayana, en Bolívar, donde se comprometió a trabajar para recuperar el parque industrial, las empresas básicas y el sistema eléctrico. “Que el municipio Caroní vuela a ser productivo y pilar para el desarrollo económico de nuestra amada Venezuela”.

El 13 de octubre fue recibido en Barcelona, estado Anzoátegui. Desde allí dijo que recuperará la prosperidad en esa entidad.

Prosperi viajó a Valle de la Pascua, en Guárico, el 14 de octubre, donde ratificó su compromiso con la agricultura y la ganadería.

César Pérez Vivas

El abanderado por el partido Concertación Ciudadana (CC), César Pérez Vivas, ofreció una rueda de prensa el 13 de octubre en el estado Táchira, en la que ratificó que no se retira de las primarias.

Delsa Solórzano

La candidata por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, visitó la ciudad de Coro, estado Falcón, el 13 de octubre. Mediante su cuenta en X revalidó su compromiso por la construcción de un país multicolor.

🟡🔵 La candidata Delsa Solórzano encabezó una multitudinaria movilización en el estado Falcón. 📍La actividad se desarrolló en Coro. 🗣️: “Yo me comprometo con ustedes a seguir luchando por la libertad de nuestro país, porque sí es posible y lo vamos a lograr”. 🎥:… pic.twitter.com/7dSSRT6hKZ — Primaria por Venezuela 2023 (@PrimariaXVe) October 14, 2023

“Yo me comprometo con ustedes a seguir luchando por la libertad de nuestro país, porque sí es posible y lo vamos a lograr”, escribió Solórzano.

Andrés Caleca

El 14 de octubre, Andrés Caleca, candidato independiente, realizó una caminata desde La Chicharronera hasta Santa Inés, en Monagas.

También estuvo en Maturín Simón Calzadilla, secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, lo acompañó en la visita, donde el aspirante hizo un llamado a los militantes de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Copei ODCA a participar en el proceso, porque es necesario para restituir la democracia en Venezuela.

“Que no cunda el desánimo, que en sus manos está la realización exitosa de la primaria. Ese es el primer escollo que hay que superar”, aseguró Caleca.

“La primaria ha provocado un cambio fundamental en el panorama político venezolano, estos tres meses de campaña han despertado al país”, dijo el exrector del CNE, que también recordó que hasta ese momento el venezolano estaba desmovilizado, preocupado por resolver sus problemas personales.

Se retiraron de las primarias

Henrique Capriles (Primero Justicia), Roberto Enríquez (Copei-ODCA) y Freddy Superlano (Voluntad Popular) se retiraron de las primarias.

El abanderado de Copei-ODCA argumentó que “no le dan los tiempos” para “remontar” en las encuestas.

“Si hubiéramos tenido más tiempo estoy seguro que hubiésemos echado una lavativa, pero no nos dieron los tiempos. Con nobleza, con humildad, con desprendimiento sentimos que ya a estas alturas, al saber que no nos dan los tiempos para remontar esta semana, lo que nos queda es fortalecer el proceso de primarias”, afirmó Enríquez durante una rueda de prensa el 13 de octubre en Caracas.

Agradezco la confianza y el apoyo de @freddysuperlano y los miembros de @VoluntadPopular a este gran movimiento ciudadano que crece cada día más! Bienvenidos! Faltan sólo 9 días para las Primarias y tu trabajo es muy importante; cuento contigo!!! pic.twitter.com/YOOy5JojDl — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 13, 2023

Enríquez agregó que la exposición mediática que tuvo no le permitió “transmitir la fuerza y el poder del mensaje que tiene”.

Por su parte, el exgobernador de Miranda indicó: “Yo me retiro de la primaria porque es claro que estoy inhabilitado. Las inhabilitaciones son arbitrarias, inconstitucionales, yo no me podía auto inhabilitar. Tenemos dos opciones, o lidiamos con las reglas que nos imponen y las vencemos o nos quedamos en la casa. Es un error dejar de votar”, apuntó.

Mientras que el dirigente de Voluntad Popular declinó el 13 de octubre su participación a las primarias opositoras y ofreció su apoyo a la candidata María Corina Machado (Vente Venezuela). “Lo que estamos haciendo hoy es apoyar a María Corina para la elección presidencial de 2024”, afirmó.