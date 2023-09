Primaria opositora: Así fue el recorrido de los candidatos en la semana del 12 al 18 de septiembre

Candidatos a la primaria opositora siguieron recorriendo el país para presentar sus propuestas y comentar sobre los temas de interés y actualidad nacional durante la semana del 12 al 18 de septiembre.

En los dos primeros días monitoreados las actividades se concentraron en Caracas. Posteriormente las actividades de los candidatos se desplazaron a Apure, Portuguesa, Anzoátegui, Guárico y Táchira.

El candidato por Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, hizo una pausa en sus actividades de campaña esta semana por problemas familiares, específicamente relacionados con la salud de su hijo recién nacido.

Mientras que las candidatas María Corina Machado y Delsa Solórzano denunciaron intentos de sabotear sus recorridos en Portuguesa y Anzoátegui, respectivamente.

Los discursos se concentraron en la presentación de sus propuestas de gobierno, llamados a defender la primaria y, en el caso de Tamara Adrián, la necesidad de definir el “orden de sucesión” antes del 22 de octubre en caso de que el candidato que resulte ganador esté inhabilitado.

12 de septiembre

Promotores de la campaña de Andrés Caleca estuvieron en la parroquia Caricuao. El candidato, a través de sus redes sociales, difundió la actividad y envió un mensaje de reconocimiento a los “cientos de voluntarios en todo el país” que llevan sus mensajes a cada ciudadano.

Se expone mucho la actividad de un candidato, pero detrás, son cientos de voluntarios, en todo el país, llevando el mensaje a cada ciudadano. Ayer, 12 de septiembre, en #Caricuao, Caracas. Gracias, queridos compañeros.#VenezuelaMereceMás pic.twitter.com/cxkb7W9RTt — Andrés Caleca (@ajcaleca) September 13, 2023

Solórzano, por su parte, asistió a un conversatorio de Apex Venezuela en la sede del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Los espero esta tarde a las 5:00 p.m. en la sede del CEPyG de la UCAB https://t.co/UAnGOAeGkH — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 12, 2023

En su discurso, insistió en que el foco de su programa de gobierno, de nombre “raíz y oportunidad”, es que ningún venezolano tenga que sufrir el divorcio con su raíz, que está dentro del país aunque resida en cualquier otra nación del mundo, y las oportunidades que su lugar de nacimiento les puede generar.

Conversatorio de APEX con la candidata Delsa Solórzano https://t.co/tSo03yglOA — Apex Venezuela (@ApexVenezuela) September 12, 2023

“Es necesario volver a casar la raíz con la oportunidad, pero en un marco que sustituya la Venezuela de la venganza por la Venezuela de la justicia”, enfatizó.

13 de septiembre

La actividad registrada en esta fecha corresponde al candidato de la Acción Democrática “en resistencia”, Carlos Prosperi, en el marco del 82 aniversario de la tolda política blanca.

#13Sep conmemoramos #82añosADelante desde que nuestros fundadores iniciaron la lucha por la construcción de la República. Hoy los adecos de todo el país reiteramos nuestro compromiso por recuperar la democracia y reconstruir una Venezuela libre, llena de #ProsperidadParaelFuturo pic.twitter.com/FnewNM0BGY — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) September 13, 2023

“Hoy los adecos de todo el país reiteramos nuestro compromiso por recuperar la democracia y reconstruir una Venezuela libre, llena de prosperidad para el futuro”, expresó a propósito de la fecha.

14 de septiembre

La agenda se trasladó en esta jornada al interior del país. Freddy Superlano, candidato de Voluntad Popular a la primaria, estuvo en San Fernando de Apure, desde donde aupó a la participación en la consulta interna opositora.

¡Gracias San Fernando de Apure! 🇻🇪💪🏻. Estamos muy cerca de ponerle un conteo regresivo a Nicolás Maduro y toda la miseria que representa. Sigamos organizándonos y movilizándonos en cada rincón, #SiPodemosVzla. pic.twitter.com/sXWBsmQYaK — Freddy Superlano (@freddysuperlano) September 14, 2023

“Estamos muy cerca de ponerle un conteo regresivo a Nicolás Maduro y toda la miseria que representa. Sigamos organizándonos y movilizándonos en cada rincón”, sentenció.

#14Sep #MariaCorina @EmaFigueroaC: Colectivos encapuchados trancan en estos momentos la Autopista José Antonio Páez vía #Guanare para que María Corina Machado no avance al encuentro previsto hoy en nuestro estado #Portuguesa. pic.twitter.com/JmV05frPdT — Reporte Ya (@ReporteYa) September 14, 2023

Mientras que la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, dirigió una actividad masiva en Guanare tras sortear el bloqueo del acceso al estado Portuguesa por presuntos colectivos, que según denunció, colocaron troncos y ramas de árboles en la autopista José Antonio Páez.

GRACIAS, Guanare!!! Esta energía y este compromiso por Venezuela es HASTA EL FINAL. Faltan muy pocos días para las primarias y no tengan dudas: vamos a ganar y vamos a cobrar. Yo también los quiero! #Portuguesa pic.twitter.com/0UNAvOwC42 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 14, 2023

Tras lograr pasar, Machado pudo dirigir un discurso ante una multitud, en el que prometió: “¡Vamos a ganar y vamos a cobrar!”.

15 de septiembre

Fue el día en el que se registraron más actividades de campaña por parte de los candidatos y sus equipos.

En #Guatire, estado Miranda, como cada día, más allá de las redes y portales informativos, el boca a boca, oreja a oreja, el proselitismo directo y efectivo. Cada volante entregado, acompañado del intercambio: hablar y oír. ¡Venezuela Despierta! pic.twitter.com/ms2fdZGzCc — Andrés Caleca (@ajcaleca) September 15, 2023

Voluntarios que apoyan a Andrés Caleca estuvieron en Guatire en una actividad “boca a boca, oreja a oreja”, de volanteo y “proselitismo directo y efectivo”, según explicó en sus redes.

Andrés Velásquez, por su parte, promovió la protesta Sillas Vacías 2023 que se celebró en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de los presos políticos.

Maduro tiene miedo a contarse, no quiere elecciones primarias, está jugando a dividir y desmoralizar a la sociedad venezolana, es necesario un cambio producido desde las bases del pueblo venezolano para el próximo 22 de Octubre y el 2024.#15Sep #Guárico#SanJuanDeLosMorros pic.twitter.com/vqI2bo0TFS — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) September 15, 2023

En esa fecha el candidato César Pérez Vivas inició una gira por el estado Guárico, desde donde advirtió que Nicolás Maduro “tiene miedo a contarse” y que está jugando a “dividir y desmoralizar a la sociedad venezolana” para que no participe en las primarias.

La candidata de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, estuvo en Anzoátegui. Su equipo denunció que funcionarios militares intentaron impedir su paso a El Tigre, alegando que su vehículo de campaña no podía circular.

#ATENCIÓN | Denunciamos ante la opinión pública que funcionarios militares del régimen intentan impedir paso de nuestra candidata Delsa Solórzano @delsasolorzano, cuando intenta llegar al Tigre en el estado Anzoátegui, como parte de su agenda de campaña. Los mismos alegan que el… pic.twitter.com/b6UTshaVcG — Encuentro Ciudadano (@EnCiudadanoVzla) September 15, 2023

¡Epa! En Anzoátegui #ElTigre respondió al llamado de Delsa Solórzano. La esperanza continua creciendo en cada hogar de Venezuela qué ella visita. Hoy con mucho compromiso la recibieron para acompañarla a caminar las calles de la comunidad 12 de Marzo, a pesar de todo el saboteo… pic.twitter.com/gQvO4w2vV0 — Yvan Piquel (@YvanPiquel) September 16, 2023

“Nadie podrá detener la voluntad de cambio del pueblo venezolano porque la primaria va”, expresó luego de lograr superar los obstáculos. Horas más tarde pudo completar un recorrido por las calles del sector 12 de Marzo.

¡Nos organizamos por la libertad 🇻🇪! 📍@MariaCorinaYA desde San Carlos en reunión de trabajo con los coordinadores municipales de @VenteCojedes, liderados por @lilibethsandov.#15Sep #HastaElFinal pic.twitter.com/h4ZaA0ikGL — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 15, 2023

Ese día, María Corina Machado estuvo en San Carlos, en reunión de trabajo con los coordinadores municipales de Vente Cojedes.

#15Sep «Justamente por mi condición de miembro de la delegación yo no puedo opinar, salvo cosas oficiales… Sí te puedo decir que hago votos porque se reactive formalmente México y se produzca un acuerdo», dijo Roberto Enríquez al ser consultado sobre declaraciones de Barboza. pic.twitter.com/zwP0VBCtd2 — Vanessa García (@vanessajgarcian) September 15, 2023

#EnVivo | Candidato a las primarias Roberto Enríquez (@robertoenriq): «Nos une las fuerzas del mensaje, las ideas y la convicción para recuperar a Venezuela». Conéctate aquí por #VPItv: https://t.co/JwLSGpoVqz pic.twitter.com/mXIl5yVP9u — VPItv (@VPITV) September 15, 2023

Entretanto, el candidato por Copei, Roberto Enríquez, hizo votos en una rueda de prensa en Caracas porque se reactivara la negociación en México y se llegara a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos, “porque son quienes lo están pasando mal”.

16 de septiembre

Le tocó el turno al candidato de La Causa R, Andrés Velásquez, de presentar en Ciudad Bolívar su proyecto de reconstrucción nacional Por una Venezuela digna y sustentable.

Hoy expusimos ante sociedad civil de Cdad. Bolívar, nuestro Proyecto de reconstrucción nacional

«Por Una Venezuela Digna y Sustentable pic.twitter.com/uiTiVUXHH1 — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) September 16, 2023

Mientras que en un acto en la ciudad de Barquisimeto el abanderado adeco Carlos Prosperi recibió el apoyo oficial del exgobernador de Lara, Henri Falcón, a sus aspiraciones.

#16Sep | Agradecido por el apoyo de nuestro hermano @henrifalconlara líder del movimiento político @futuro_vzla, desde el Edo. Lara sellamos nuestro compromiso, convencido de que unidos vamos a lograr el cambio y la transformación de Venezuela. ¡Valor y Pa’ lante, el Triunfo… pic.twitter.com/eh4P9CHgzo — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) September 16, 2023

El primer día del fin de semana Freddy Superlano visitó San Francisco, en el estado Bolívar. Comentó a propósito de su recorrido por la zona que la esperanza de cambio “está latente en cada rinconcito de nuestro país”.

Llegamos hasta San Francisco en #Bolivar, apenas venimos recuperando señal pero les dejo unas fotografías para que vean que la esperanza de cambio es latente en cada rinconcito de nuestro país. #VenezuelaPuede 😎🇻🇪 pic.twitter.com/jvFzueWOZj — Freddy Superlano (@freddysuperlano) September 17, 2023

17 de septiembre

El pasado domingo, Andrés Velásquez se reunió con testigos electorales del municipio Angostura del Orinoco y César Pérez Vivas, de Concertación Nacional, recorrió Guárico con la promesa de que “llueve, truene o relampaguee” la primaria se llevará a cabo.

Ahora reunión con testigos del municipio Angostura del Orinoco (HERES). Testigos de carne y hueso. pic.twitter.com/iWIRSUH5wf — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) September 17, 2023

Desde #ValleDeLaPascua, tierra de llaneros valientes, rechazamos las negociaciones oscuras con Maduro y su camarilla. Quienes lo estén haciendo que den la cara y digan que están colocando sobre la mesa. No permitiremos que la cúpula roja siga burlándose de los ciudadanos país.… pic.twitter.com/wdMp9pF7IN — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) September 17, 2023

El adeco Carlos Prosperi fue el único en llegar al estado Táchira en la reciente semana monitoreada. Hizo un recorrido por varios municipios del eje panamericano bajo la consigna de devolverle la prosperidad a la entidad andina “en todo su esplendor” y reimpulsar el turismo, ganadería y agricultura.

¡Gracias Táchira! 🙌🏻 Hoy más que nunca nuestro compromiso es llevar un mensaje de esperanza y cambio a cada rincón que visitamos de nuestra Venezuela, iniciamos nuestro recorrido por el Eje Panamericano Mcpio. Michelena, Mcpio. García de Hevia, Mcpio. San Judas Tadeo, Mcpio.… pic.twitter.com/lstyIImQwC — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) September 18, 2023

18 de septiembre

La única aparición pública de la candidata Tamara Adrián en el período monitoreado fue el 18 de septiembre en el programa Primera Página de Globovisión, en donde pidió dejar a un lado los “egos” e insistió en llegar a un acuerdo de sucesión antes del 22 de octubre.

#18Sep📹 | «Lo necesario es tener el candidato único y lograr superar cualquier escollo, para mi ha sido sumamente importante que se llegue a un acuerdo antes del 22Oct sobre cual va hacer ese orden de sucesión». pic.twitter.com/FPaug7IUug — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) September 18, 2023

“Siempre he dicho que las inhabilitaciones son inconstitucionales, pero como esto no es un problema de derecho, sino político, debe ser solucionado desde lo político. La solución es lograr que esa persona se inscriba, y si no se inscribe, tener un orden de sucesión. Lo necesario es lograr un candidato único y superar cualquier escollo”, declaró.