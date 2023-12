Presidente de Guyana negó que fuera izada la bandera de Venezuela en el Esequibo

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, negó este domingo que un grupo de venezolanos arriara la bandera de ese país en el monte Roraima e izaran la de Venezuela, como lo manifestó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez.

“No es cierto”, dijo el presidente Irfaan Ali a Demerara Waves Online News.

Además mandó un mensaje desde el Estadio Nacional de Providence, donde hubo una “noche de reflexión patriótica”, a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez en el que le afirma que no perturbarán las vidas de los guyaneses con “propaganda o mentiras”.

Reiteró su llamado a Maduro para que honre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y se abstenga de tomar cualquier acción que “modifique” el estatu quo actual de “control y administración” del Esequibo.

“Hoy tienes una responsabilidad; puedes honrar la orden de la CIJ, puedes demostrar que te preocupas por esta región, que te preocupas por tu pueblo y que te preocupas por la paz cumpliendo las órdenes de la CIJ (…) Y esas órdenes lo dejan muy claro: no se puede tomar ninguna medida que cambie el statu quo actual. Y ese statu quo es que el Esequibo pertenece a Guyana y el Esequibo es administrado por Guyana”, dijo Ali.

Expresó que, si bien no quiere suspender relaciones con Venezuela, aseveró que no se dejarán pisotear.

Junto a Ali, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana (GDF), Omar Khan, aseveró que la bandera guyanesa continúa “ondeando majestuosa” y dijo que había sido una “intervención” el mencionado video al asegurar que en el audiovisual se observa una torre de telecomunicaciones en la zona donde izaron el tricolor venezolano que “define esa zona como zona urbanizada”.

Además detalló que hay una placa conmemorativa con quienes estuvieron presentes en el momento que se izó la bandera de Guyana.

“Allí hay un tipo diferente de asta de bandera y todo el fondo también es diferente”, añadió Khan.

“En las fotografías adjuntas se hacen evidentes distinciones claras entre los dos lugares. En particular, la placa recientemente instalada en el sitio auténtico no aparece en el video en cuestión. El público debe comprender que el contenido del video es engañoso y no representa ninguna actividad o incidente dentro de Guyana. Apreciamos la vigilancia del público y alentamos la confianza en fuentes verificadas para obtener información precisa e instamos a compartir información responsablemente”, detalló.

¡Esta es la imagen más hermosa que verás hoy! Nuestro tricolor en El Esequibo 👏👏#VenezuelaDiceSÍ pic.twitter.com/7tN3ijB2o1 — Alfred Nazareth (@luchaalmada) December 3, 2023



Según la información oficial desde Venezuela, ofrecida por Jorge Rodríguez, un grupo de indígenas venezolanos izaron la bandera de nuestro país en la Sierra de Pacaraima, en el Esequibo.

“Los pueblos indígenas de la región le demostraron que la única bandera que puede ondearse en el territorio Esequibo, es el tricolor de Francisco de Miranda, el tricolor que El Libertador Simón Bolívar llevó por toda Suramérica”, dijo Rodríguez cuando dio un balance desde el comando de campaña Venezuela Toda.