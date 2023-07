Plataforma Unitaria en Bolívar reforzará organización de cara a las primarias

Este jueves fue juramentado Rachid Yasbek, presidente de Primero Justicia, como secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar, por los siguientes dos meses, como parte de la rotación que aplica esta coalición.

Yasbek destacó que el logro electoral dependerá de la organización y participación.

“En principio empujaron a una primaria con CNE, dijimos sí, vamos a darle con el CNE. Cuando le desmontamos la estrategia y una vez que se desmonta, ¿qué hacen?, renuncian a lo del CNE para comenzar de cero. Ok, vamos sin CNE y nos estamos montando, y ahora ¿qué hacen?, tratar de desmontar la primaria sin CNE, cosa que es algo nuestro, es una tarea que nosotros podemos decidir cómo hacer y dónde hacerlo”, señaló.

Sobre su gestión que en la plataforma, recordó que en principio fue organizar la propia plataforma, luego se enfocaron en el incentivo a la votación con los trabajos de calle, y ahora se concentrará en la organización.

“Eso no quiere decir que no sigamos con el activismo. Nos toca mucha organización y apoyo a la Junta Regional Electoral. ¿Cómo incentivar? Bueno, tenemos que dar nuestro discurso y la gente tiene que entender que ya es una necesidad de cada quien (…) se tendrá que hacer muchas asambleas focales, muchas reuniones familiares y muchas organizaciones. Tenemos varios candidatos en las primarias, pero el objetivo es el mismo, obtener un Presidente. Es interesante ver que las maquinarias políticas de cada partido se activen, porque eso lo que hace es incentivar. Y eso no es división, no. Cuando nos hacen la campaña de división, ahí no está la división. Este es el trabajo”, destacó Yasbek.

En el caso de las inhabilitaciones, que hasta ahora limita a tres precandidatos, sostuvo que “hay una tendencia nacional acentuada de que va a haber un cambio en el país (…) lo de Barinas fue el acto político más inteligente que hemos tenido en los últimos años (…) Las cosas que han funcionado hay que replicarlas. Y yo sí creo que el efecto Barinas va a ser importantísimo. También tenemos que construirlo. Ellos vieron que el efecto Barinas es favorable al pueblo de Venezuela y por supuesto están tratando de desmontarlo”.