Plataforma Unitaria en Bolívar ratifica postura de la CNdP y cuestiona balance oficial sobre el regreso a clases

La nueva coordinadora ejecutiva de la Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar, Zaida Vahlis, manifestó el respaldo de esta coalición a la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) sobre la posición que asumió frente a la propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de posponer la fecha de estas elecciones internas de la oposición, para asistirlos desde el punto de vista técnico y logístico.

“Ajustándose al reglamento ha avanzado muchísimo en cuanto a la designación, ubicación y verificación de cada uno de los centros de votación. Y no solo los centros de votación, sino las mesas electorales contenidas en esos centros de votación. Mucho se ha avanzado, también en el registro de los venezolanos que están en el extranjero, que son más de 400 venezolanos registrados y más de, en este caso, 40 mil voluntarios como miembros de mesa”, destacó Vahlis.

Es de recordar que la respuesta de la CNdP se dio luego de una reunión con precandidatos, partidos políticos y otros factores que apoyan esta primaria.

“Seguimos en el cumplimiento de cada una de las fases del proceso de la primaria, en atención al cronograma y en atención al reglamento ya formulado”, reiteró Vahlis.

Balance escolar

A nivel nacional, la Plataforma Unitaria Democrática también se pronunció sobre el inicio del nuevo año escolar 2023-2024 y las discordancias con el balance de las autoridades.

Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar, cuestionó el reporte dado por el gobernador Ángel Marcano, quien afirmó que 70% de la población estudiantil en la entidad retornó a las aulas el pasado 2 de octubre.

“El gobernador decía que era 70% de asistencia a clases. No, nosotros decimos que fue un 40% la asistencia, porque lo observamos en cada colegio que visitamos, en cada registro que nos mandan los mismos educadores. La inasistencia no solamente fue de los niños, por todo lo que ya sabemos, que no hay inscripción, no hay cómo comprar el uniforme escolar, los zapatos, los representantes están atados. Y todavía más atados están los docentes, y ese personal que debería de haberse incorporado a un inicio de año escolar, no se incorporó en su totalidad, porque no ha existido una respuesta por parte de la ministra de Educación”, expuso González.

Recordó que el gremio docente mantiene reclamos laborales con protestas de calle y asambleas desde el 9 de enero de este año, sin todavía tener respuesta satisfactoria.

Por otra parte desmintió a las autoridades al hablar sobre las mejoras en las escuelas, y aseguró que en su mayoría se trató de mantenimiento a las fachadas con su pintura. En el interior, en cambio, dijo que un alto porcentaje de las instancias mantienen los problemas de infraestructura y fallas en los servicios básicos como agua y electricidad. Estimó que el 97% de las instituciones educativas de la entidad no están en condiciones de dar clases.