Piero Trepiccione: Sería excelente que el 10% de los electores concurra a las primarias

María Corina Machado está arriba en las encuestas por el cansancio que tiene la gente con el liderazgo político y se le ve diferente, se puede considerar como magia lo que ha hecho tanto la Comisión Nacional de Primaria como las comisiones regionales al superar las dificultades que han tenido y sería excelente si al proceso del próximo 22 de octubre concurre el 10% de los electores.

Estas opiniones corresponden al conocido politólogo internacional Piero Trepiccione, quien al ser entrevistado por El Impulso también se refirió al escenario que se le presentará al país una vez que se salga de las primarias, porque se ve complicado, ya que hay una mayoría de la población que cuestiona al gobierno y éste se aferra al poder.

Diferencia

– Aparte de que no se habían ido casi ocho electores, ¿qué diferencia hay entre las elecciones primarias del 2012 y las de este año?

– En aquellas había un clima político absolutamente pertinente y la oposición pudo organizar su elección primaria, muy abierta, los debates de los candidatos fueron transmitidos por televisión nacional, tuvo una cobertura importante en los medios de comunicación y, además, existían buenas condiciones para la participación electoral, porque hubo apoyo institucional. Diferente ha sido esta por el clima hostil institucional, como se ha podido ver, que ha estado totalmente censurada en los medios de comunicación oficial y sobre todo en los canales de televisión, y desde su inicio ha tenido muchísimas dificultades para su realización.

– ¿Cómo queda el Consejo Nacional Electoral si se llega, finalmente, a culminar esta primaria sin el concurso de ese organismo?

– Aquí tenemos que observar que hay un proceso de conversaciones, que ya lleva varios meses, entre la administración de Joe Biden, de los Estados Unidos, y el Gobierno venezolano, durante el cual se han tratado el tema económico, el tema petrolero y también se ha incorporado el tema político. No es de extrañar, en las próximas horas, algún planteamiento relacionado con las primarias. Después de la declaración del representante venezolano en un evento internacional, acerca de inhabilitaciones, habría que esperar.

Renuncia

– ¿Cómo se pueden ver las renuncias de Henrique Capriles y de Freddy Superlano a sus candidaturas en las primarias. El primero, además de su partido Primero Justicia, tenía el apoyo de Manuel Rosales y del partido de éste, Un Nuevo Tiempo; y el segundo, quien tomó la decisión esta semana, y se inclinó hacia María Corina Machado?

– En mi modesta opinión, creo que en ambos casos ha sido una salida elegante, diplomática y consciente, porque las encuestas no les favorecían. Estimo que Capriles prefirió retirarse con miras hacia el futuro. Y las personas, fuera de su partido, que lo apoyaban pienso que se van a unir en torno a otra candidatura porque dejó la decisión a su estructura partidista, y algunos militantes o simpatizantes, posiblemente, se abstendrán. Y en cuanto a Superlano, que como sabemos ganó la Gobernación de Barinas y le anularon el resultado, también ha considerado prudente retirarse porque las encuestas no le auguran buenos resultados.

– Insisto en la persona de Rosales, porque él no se inscribió, pero al final apoyó a Capriles. ¿Qué papel puede jugar ahora?

– Rosales es el gobernador de un estado muy importante del país e igualmente tiene apoyo importante en ese estado. Se puede convertir en un pivot, en un operador político para las primarias y para las elecciones presidenciales del 2024, y puede cumplir ese rol por la característica de su liderazgo en el Zulia y su condición de presidente de Un Nuevo Tiempo.

– ¿Había tenido conocimiento que Superlano renunciaría?

– Ese rumor venia circulando desde hacía varios días como también el de que Leopoldo López exhortaría a votar por María Corina Machado. Se había tardado Superlano en hacerlo porque pensaba que en el curso de las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se tomaría como prioritario el asunto de las inhabilitaciones, lo cual avivaría entusiasmo entre quienes le venían respaldando. Y una vez que se produjo su renuncia, tengo entendido que en algunos estados no están de acuerdo con la exhortación de Leopoldo López y el propio Superlano, ya que al parecer se inclinan por Carlos Prosperi, tomando en consideración que éste no está inhabilitado y de triunfar no tendría impedimento para ser inscrito por el CNE.

Si por estar abajo en las encuestas se han producido esas renuncias, ¿no habría la posibilidad de que otros precandidatos también abandonen la contienda?

No sé si otros candidatos hayan pensado lo mismo, y en caso de que lo hagan incidirá en una baja participación de los electores. Pero también existe el temor de que puede implosionar las primarias.

– ¿Quién la va a implosionar?

– Algunos factores de oposición, pero no puedo aportar detalles porque no tengo confirmación.

Porcentaje

– ¿Cómo ve la disposición de la gente a votar?

– Se han venido haciendo algunas mediciones. Delphos, que una empresa seria en la materia, habla de la posibilidad de que existe una intención firme de 10% a votar, lo cual me parece un excelente porcentaje para este tipo de elección. No obstante, yo creo que pueden haber algunas dificultades por el asunto de la ubicación de los centros de votación, la nucleación, debido a que no ha sido un proceso fácil de llevar a cabo, y la falta de información a ese respecto. Pero me atrevo a afirmar que un porcentaje como el indicado sería muy importante, tomando en cuenta todos los inconvenientes que se han presentado.

Encuestas

– Ahora que se ha referido a las encuestas, Delsa Solórzano ha manifestado que no cree en ellas. ¿Se ha perdido la confianza en ese tipo de investigación?

– Comencemos por lo primero. Las encuestas no son infalibles porque son, prácticamente, una fotografía del momento. Pueden ser mal interpretadas porque, precisamente, recogen la impresión en determinado instante. Las situaciones pueden cambiar de un día para otro. Sin embargo, por lo general, hay candidatos que hacen cuestionamientos a los sondeos de opinión cuando éstos no les favorecen. Por lo demás, no es igual participar en un proceso electoral en un país donde la convivencia democrática es muy fluida y existen todas las condiciones para hacerlo con normalidad que en este, el nuestro, en el cual son comunes las dificultades, participar políticamente se ha vuelto peligroso porque cualquier persona está expuesta a las represalias y existe el temor en ejercer naturales derechos ciudadanos, incluso emitir alguna opinión. Es posible que Delsa Solórzano exprese su punto de vista de ese modo al no verse favorecida como esperaba en ese momento.

Magia

– ¿Cómo ha visto el desarrollo de las actividades de la Comisión Nacional de Primaria y, por supuesto, del trabajo en cada estado?

– Tanto la nacional como las regionales han hecho un esfuerzo extraordinario en vista de que han tenido muchísimas dificultades y obstáculos para llevar a cabo un proceso complejo, exigente y sin recursos. Han hecho magia y hay que reconocer su trabajo porque se han enfrentado a factores institucionales de poder del gobierno y de la misma oposición.

Cansancio

– ¿Qué explicación le da a la popularidad que ha alcanzado María Corina Machado, considerada como una persona muy radical en su posición política en comparación con los demás precandidatos?

– Lo que pasa es que nuestra sociedad está muy cansada del liderazgo político por sus actuaciones frente al gobierno, y la persona que ve diferente en la forma de plantear las cosas y con más emocionalidad es María Corina Machado. Ha sido contundente en el modo de decir lo que se debe hacer en el país, contrario a como se ha hecho en los últimos veintitantos años. Se ve que hay una simbiosis entre ella y quienes la están respaldando.

Al hablar de María Corina Machado viene a la memoria cuando arrancó la campaña de Irene Sáez, quien inmediatamente se colocó en la preferencia del electorado mientras que Hugo Chávez estaba muy rezagado; pero, al final éste fue quien se impuso. ¿Qué diferencia puede haber entre Irene Sáez y María Corina Machado en una campaña política?

Irene Sáez no se preparó para una campaña electoral de extrema confrontación y cometió muchos errores estratégicos, lo que hizo que de la noche a la mañana fuera disminuyendo la intención de votos hacia ella. María Corina Machado tiene una gran preparación y, claro está, no está exenta de cometer errores estratégicos; pero, indudablemente, se ha venido preparando en su carrera política desde hace ya mucho tiempo. No vamos a adelantarnos a los hechos porque todavía falta un gran trecho para el 2024 y aún no se ha celebrado el proceso de votación de las primarias.

– ¿Qué piensa del problema de la inhabilitación, a propósito de que María Corina Machado es la que está a la cabeza de la preferencia de los electores?

– Ese es un problema político. No es un problema legal. Creo que se va a solucionar o se va a profundizar en las conversaciones que se están efectuando entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, en las que se toca el tema político.

Escenario

– Al tratar la popularidad que ha venido teniendo María Corina Machado y el cansancio del liderazgo político, ¿no tienen vida los partidos tradicionales?

– Yo creo que tanto los partidos tradicionales como los nuevos partidos tienen que buscar la manera de funcionar de manera distinta a como lo han venido haciendo. Los partidos políticos son necesarios y la estabilidad democrática es posible con partidos sólidos, fuertes, que estén acordes con la realidad. Esa es una tarea pendiente de cara a la elección presidencial del 2024. Y tienen que ser interlocutores válidos, pero para eso tienen que reconquistar el reconocimiento de los venezolanos.

– ¿Cómo puede ser el escenario después del 22 de octubre porque, a pesar de que el propio Diosdado Cabello decía que no iba a ver primarias y un individuo que apareció diciendo que él iba a pedirle al Tribunal Supremo que la impidiera, por lo visto el proceso se va a realizar?

– Yo veo el escenario complicado. Por una parte, una mayoría social cuestiona al gobierno; y por la otra, un gobierno que no quiere entregar el poder. Eso va a generar un nivel de tensión bastante fuerte y nuestro deseo, como el de la mayoría de la población, es que se pueda solucionar con democracia, con mayor participación y que los mecanismos existentes para lograrlo puedan funcionar. Puede haber una posibilidad o por el contrario, mayores dificultades.