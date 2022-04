Oposición está de acuerdo con celebrar primarias: “Hay que escoger una nueva dirección política”

Representantes de los partidos opositores coinciden en la necesidad de celebrar elecciones primarias para que los ciudadanos elijan al candidato que se enfrentará con el régimen de Maduro en los comicios presidenciales de 2024.

El polo opositor nacional se ha erosionado durante los últimos años debido a las rivalidades y discrepancias dentro de los partidos. Asimismo hubo un férreo esfuerzo gubernamental por dividir a su contraparte llevando a cabo la Operación Alacrán en el 2019, trama que cercenó a la masa opositora debilitándola durante las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 y los comicios de noviembre de 2021.

La Causa R, partido liderado por Andrés Velásquez, emitió un comunicado a través de Twitter donde propone como fecha tentativa para las primarias el 23 de enero de 2023. El partido fija posición de desacuerdo ante cualquier otra elección o foco distractor: “Rechazamos cualquier consulta distinta que dilate la escogencia de ese candidato único”.

COMUNICADO LA CAUSA R PROPONE FECHA PARA PRIMARIAS, DEFINE SU PROPUESTA AL PAÍS Y COMIENZA CONSULTA PARA ESCOGER PRECANDIDATO en el marco de las primarias que deberían realizarse a más tardar el próximo 23 de Enero.

En entrevista con Correo del Caroní, Velásquez defendió las propuestas de su partido que abarcan la liberación de la economía e impulso de la industria petrolera desde la inversión privada; el incremento del salario mínimo al monto equivalente a la canasta básica alimentaria (que oscila entre los 360-450$); y la descentralización estatal erradicando la reelección indefinida y la injerencia militar.

“El cambio debe darse con mucha claridad y con mucha precisión para no repetir los errores que se han estado cometiendo. No se trata de buscar un mesías ni varitas mágicas para resolver los problemas del país. Mucho menos improvisar, aquí hay que tener claro las líneas gruesas del cambio que se va a proponer. Por eso mostramos propuestas concretas sobre qué hacer en torno a la economía, por ejemplo”, declaró.

La propuesta económica del partido apunta a la apertura petrolera y la inversión privada nacional y extranjera.

Con respecto a las medidas económicas que ha tomado el Ejecutivo, – incremento del sueldo en 1.704% y la promulgación de un impuesto a las transacciones en divisas-, el dirigente aseguró que el gobierno se mantiene improvisando a falta de una estrategia en materia económica.

“Hemos conversado con otros sectores de la oposición. Con la propia María Corina hemos tenido diálogos sobre el tema (elecciones primarias) y hay coincidencia. De hecho, creo que todos los partidos estamos hablando de unas primarias. En la actualidad hay una comisión de la Plataforma Democrática discutiendo el reglamento para esas primarias”.

El coordinador general de Primero Justicia en Bolívar, Rachid Yasbek, declaró a Correo del Caroní que su partido siempre ha impulsado la iniciativa de escoger a un candidato unitario a través del voto, ya que lo consideran el mecanismo más efectivo para ejercer la voluntad popular.

“En el pasado tuvimos tiempos difíciles por no ir a primarias. Cuando hay primarias hay organización y la gente se siente involucrada con el candidato. Los resultados son distintos. Lo que no podemos tener son ultimátums o poner fechas, especialmente los partidos muy pequeños”.

El dirigente de Primero Justicia vituperó la existencia de partidos que alinean su discurso a lo que la población quiere escuchar, dando lugar a declaraciones fantasiosas. En el mismo orden de ideas, aseguró que los partidos unipersonales no tienen la responsabilidad de organizar militancias masivas, por tanto, se les hace mucho más fácil dar declaraciones intempestivas.

“Decir que van a ir a elecciones sin Maduro, sin el Consejo Nacional Electoral, sin el Tribunal Supremo de Justicia… Están diciendo cosas que no son realidad. Eso existe. Es una condición que está allí. ¿Hemos ido avanzando? Sí. ¿Ha sido suficiente? No”.

– ¿Está haciendo referencia a las declaraciones de Vente Venezuela? ¿Está en contra de la posición de este partido?

– No. No estoy en contra. Pero hay una realidad en el país. Maduro existe y tiene el control de las Fuerzas Armadas y de todos los poderes. Eso es una realidad. Que nosotros organizados podemos demoler eso también es una realidad. Tenemos que seguir en esa lucha, pero decirle a la gente que iremos a elecciones sin esto (CNE, TSJ y régimen) es crear falsas ilusiones y decir cosas que no se pueden cumplir.

Yasbek aseguró que las primarias deben organizarse lo antes posible. No obstante, adujo que Primero Justicia se encuentra en un proceso interno fuerte en miras de corregir las fallas del 21 de noviembre. “Buscamos tener el partido listo en función de la unidad venezolana. Queremos lograr un candidato único para el país. Estamos dedicados a la organización interna, ya que creemos en los partidos fuertes que tienen dirigencia y militancia. La organización interna es el primer paso, luego ir a unas primarias”.

La presidenta del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, publicó un video en su cuenta de Instagram donde asegura que es necesario medirse entre líderes lo antes posible, ya que hay mucho por hacer para desalojar al régimen. Machado hizo énfasis en la necesidad de luchar contra una farsa electoral del gobierno para “ellos elegir al candidato opositor”.

Advirtió que su partido no contribuirá para limpiarle la cara a Maduro ante la Corte Penal Internacional, ni para hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. Asimismo hizo énfasis en que sus militantes no aceptarán un centavo por parte del gobierno.

La semana pasada el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la instalación de una oficina del organismo en Caracas, esto con la finalidad de investigar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las protestas de 2017 como denuncia la oposición y diferentes organizaciones.

“Para que un candidato sea útil tiene que haber una elección: hay que elegir una nueva dirección política. No dentro de 3 años, sino hoy. Que la sociedad diga quién y para qué lo elige”, sentenció la dirigente de Vente Venezuela.

Machado aseguró que las condiciones electorales deben excluir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y al Plan República; a su vez sugirió el conteo manual de votos y la facultad para ejercer el derecho al sufragio de los venezolanos en el exterior.