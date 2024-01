Maduro ve “prematuro” hablar sobre su “eventual candidatura” presidencial

Nicolás Maduro dijo este lunes que aún considera “prematuro” hablar sobre su “eventual candidatura” a las elecciones presidenciales, previstas para este año, pero aseguró que el pueblo “va a dar una nueva lección a los imperios” y a la “derecha oligárquica”.

“Es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe. (…) Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, (…) y estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión”, dijo el líder oficialista en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por VTV.

En todo caso, en la “decisión” sobre su “eventual candidatura”, aseguró, “nunca” estarán “por delante ni ambiciones personalistas ni individualistas ni ego ni sangre azul”, pero sí “los intereses de la patria”.

“Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar. Lo que sí puedo decir hoy (…) es que, en 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas”, dijo.

En este sentido, afirmó que las “fuerzas populares” venezolanas “se preparan para una gran victoria electoral y para que venga un nuevo tiempo de revolución”, con los “proyectos históricos” dejados -señaló- por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“El 2024 será un año de grandes triunfos”, agregó.

En los últimos meses, el PSUV ha repetido en actos y encuentros oficialistas una nueva consigna de cara a las presidenciales en la que expresan que “el que va (a estas elecciones) es Nicolás”.

Además, el pasado septiembre, el diputado Diosdado Cabello señaló que esperan a que “haya elecciones para que Nicolás Maduro siga siendo el presidente de todos los venezolanos”.

“Jamás” ha “tenido un testaferro”

Maduro aseguró que “jamás” ha “tenido un testaferro” y rechazó que medios de comunicación señalen al empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta el pasado diciembre, como el suyo.

“Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás”, sostuvo.

En este sentido señaló que “jamás el imperialismo pudo mostrar, en tres años y medio” con Saab “secuestrado”, “una prueba” sobre los “supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación”.

Saab, al que Maduro considera su “amigo”, fue liberado el pasado 20 de diciembre por EE UU, donde enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero, en un intercambio de prisioneros con Venezuela, que excarceló a diez estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados “presos políticos”.