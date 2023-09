“Las casas con Caleca” serán punto de encuentro y organización ciudadana

“Las casas de Caleca se van a convertir en un centro de encuentro y organización de los ciudadanos de cara a la elección primaria del próximo 22 de octubre y para las elecciones presidenciales del 2024”, afirmó el candidato independiente a las primarias de la oposición Andrés Caleca, durante la inauguración de la primera casa en la ciudad de La Victoria, estado Aragua.

Recordó que fue en esta región donde se planteó por primera vez su candidatura presidencial, y resaltó que haya ciudadanos que presten su vivienda particular para que funcione la Casa de Caleca, sin cobrar nada por ello, de manera totalmente voluntaria, “este es el país que está naciendo, el país de la gente que se compromete”.

El también candidato del Movimiento por Venezuela dijo que “no es un candidato de la sifrinería, no soy un candidato de pantalla. Soy un candidato que decidió ir casa por casa, voto por voto, ciudadano por ciudadano, a convencerlos convencerlos de su poder, del poder que tienen, porque aquí nos metieron en la cabeza que no había nada que hacer, que esto es lo que hay y que había que conformarse, pues esto no es lo que hay y nosotros no nos conformamos con este desastre en que han convertido al país. Lo vamos a recuperar”.

No tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral, donde tres de sus cinco rectores son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, tampoco en buena parte de los empleados del ente comicial, pues son también militantes de ese partido.

Para hacer respetar la decisión de los ciudadanos en la elección presidencial, Caleca reiteró la necesidad de ir organizando el padrón desde ahora, pues la trampa no la hacen las máquinas sino las personas, por lo que hay que tener dos testigos por mesa, lo que suma 80 mil ciudadanos, a lo que hay que agregar 50 personas por centro de votación para que respaldar a esos testigos el día de las elecciones.

En su opinión “el madurismo es una estafa”, que ha hecho retroceder a Venezuela al final de la dictadura de Juan Vicente Gómez.

“Esta es una revolución donde se ha producido la mayor corrupción que haya conocido Venezuela en toda su historia. Pensaba que el hombre más corrupto del país era el general Guzmán Blanco, pero sacamos cuentas y, puesto en dólares de hoy, lo que se había robado Guzmán Blanco, cualquier alcalde del PSUV se ha robado el triple de ese monto”.

Por otra parte, Caleca considera que “es el momento oportuno para organizar un nuevo debate entre los candidatos a la primaria. Pero un debate en otros términos, que permita la exposición y la discusión de las particulares visiones. Daría un impulso al evento y una muestra de su esencia democrática. A la orden por aquí”.