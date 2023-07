Jorge Rodríguez cierra puerta a observación internacional para presidenciales 2024

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que no permitirán la observación electoral internacional, en particular de la Unión Europea, para las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el diputado lanzó una perorata encendida para responder a la decisión del Parlamento Europeo de rechazar las inhabilitaciones a varios dirigentes de oposición, la última de ellas a la candidata María Corina Machado (Vente Venezuela). También aprobaron un acuerdo en rechazo, por mayoría calificada, a esta decisión.

“Vayan a lavarse el palto Parlamento Europeo, aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta de Europa imperial asesina, aquí no vuelven”, afirmó Rodríguez.

El presidente de la AN 2020 aseveró que desde la UE han “mandado emisarios pidiéndonos por favor ser invitado como observador en las elecciones presidenciales del año 24. Formalmente les decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud”. También calificó de “imbéciles” a los eurodiputados, al tiempo que consideró “un elogio” y “una condecoración” los cuestionamientos que hace la coalición europea a la administración de Nicolás Maduro.

Además se dirigió directamente al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell. “Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos”.

Borrell, que se reunió con representantes de la administración Maduro en marzo de 2022, ha insistido en que las recomendaciones expresadas en el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE-UE) sobre los comicios regionales de 2021 “son buena base” para futuras elecciones en Venezuela.

La Misión de la UE, presidida por la europarlamentaria Isabel Santos, presentó un informe final con 23 recomendaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “apuntan a las mejoras del proceso y al fortalecimiento de instituciones”; entre ellas la separación de poderes del Estado, particularmente el Poder Judicial; reforzar la capacidad sancionatoria del organismo y la derogación de la llamada Ley contra el Odio.

Los reclamos en contra de la observación electoral de la UE no se registraron solo del lado oficialista. Juan Carlos Alvarado (Copei Miranda) manifestó su respaldo al acuerdo en nombre de la bancada de la llamada Alianza Democrática.

Según Alvarado, hay un sector de la comunidad internacional que insiste en una estrategia de intromisión que tiene más de diez años. “Vamos a respaldar este proyecto de acuerdo en repudio a esta resolución que está cargada de ‘nada’ de resoluciones de problemas venezolanos”.

En otro punto del día, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para establecer el 15 de julio como el Día del Canto Coral en Venezuela. “El canto coral es un hecho colectivo y no individual. En él se unifica el hombre y la mujer en una sola voz. Desde el empírico y popular el canto coral hasta tenido tres partes fundamentales”, dijo el diputado Francisco Quevedo (PSUV Distrito Capital).

El Parlamento también difirió la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. La norma, según los parlamentarios, se consultó en 16 estados del país con alcaldes, concejales y secretarios de gobierno.

Además de la adecuación de los tributos en todo el país para actividades económicas de industria, comercio y otra índole; el proyecto de ley promete simplificar “los trámites tributarios y autorizatorios”, a través del Registro Único de Información Fiscal (RIF), y la creación de un Consejo Superior de Armonización Tributaria.

Durante un punto de información, el diputado Bruno Gallo recordó que el Parlamento tiene temas pendientes en materia de derechos humanos con la comunidad Lgbti. Dijo que es necesario que se conversen los temas que son agenda en el resto del mundo que tienen que ver con la diversidad e incluso del derecho a la muerte digna.