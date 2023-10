Henry Flores: “No es posible una impugnación de la primaria”

El secretario regional de Acción Democrática (sin tarjeta) y además abogado, Henry Flores, manifestó que desde el punto de vista constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, no es posible impugnar el proceso de elección primaria que se llevó a cabo el pasado domingo.

“Pero desde el punto de vista de la tiranía que vivimos, si es posible, todo ellos controlando el TSJ pueden sacar una decisión colocando allí una persona para que intente un recurso en contra de este proceso de elección. Pero hay algo que jamás podrán borrar y es que para poder pedir nulidad o algo hay que ser parte en ese proceso”, explicó.

En rueda de prensa, Flores Alvarado aprovechó para reiterar que AD reconoce los resultados y apoyará a María Corina Machado, que ganó las elecciones, a pesar de que su excandidato Carlos Prosperi esté en desacuerdo con los resultados.

“Nosotros lo dijimos desde un primer momento, el que gana lo vamos a apoyar y aquí estamos de frente porque vamos a apoyar a María Corina, que ganó las elecciones. Esa es una realidad que no podemos negar. La Acción Democrática con resistencia no vamos a prestarnos para ser colaboracionistas del gobierno. Nosotros no tenemos más ningún otro candidato. Llegamos hasta el final de las primarias y ahora nos toca defender ese resultado y apoyar esa persona que salió ganadora con la expresión de la voluntad del pueblo de manera soberana en un proceso que fue nuestro”, señaló el dirigente de la tolda blanca.

Además explicó que los adecos estaban confiados en que la primaria se ganaba con maquinaria, y que ellos tienen dirigencia en todos los municipios, pero que lamentablemente no tienen suficientes militantes para que fueran a votar.

“Ahora es la incógnita. ¿El militante estaba disciplinado para votar por Prosperi? Me pareciera con algunos resultados en mesa que no, que nosotros trasladamos gente para que votara por María Corina Machado y de todas maneras no nos arrepentimos de eso porque fue en favor de la libertad y la democracia, porque ella era candidata en las elecciones primarias de los sectores democráticos de Venezuela”, puntualizó el jurista.