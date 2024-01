Guyana: No hay plan de una base militar de EE UU por la disputa territorial con Venezuela

Guyana le ha asegurado a la administración de Nicolás Maduro que no hay ningún plan para que Estados Unidos establezca una base militar en ese país y que no ha hecho una solicitud formal al respecto, afirmó este jueves a The Associated Press un funcionario guyanés.

El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, habló con AP días después de que Daniel P. Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, estuviera en Guyana y un día después de que funcionarios guyaneses anunciaran que estaban buscando ayuda de Estados Unidos para mejorar sus capacidades de defensa.

Nandlall y otros funcionarios en Guyana han tratado de moderar las tensiones con Venezuela por una región en disputa conocida como Esequibo, rica en petróleo y minerales, que actualmente representa dos tercios de Guyana y que Venezuela reclama como propia.

“Estados Unidos no se ha acercado a nosotros para establecer una base militar en Guyana”, dijo el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, y agregó que el gobierno no lleva a cabo políticas públicas en conferencias de prensa.

Erikson estuvo en Guyana mientras se profundiza la disputa y después de que la administración de Maduro realizó un referéndum en diciembre para reclamar la soberanía sobre el área.

Nandlall señaló a la AP que Maduro sigue “convencido de que Guyana podría albergar” una base militar estadounidense. Agregó que este planteó la cuestión cuando asistió a una reunión de mediación de emergencia en San Vicente el mes pasado para hablar sobre la disputa territorial con el presidente guyanés Irfaan Ali.

“(Ali) reiteró que esto no es así, pero alentaremos la cooperación con nuestros aliados en defensa de nuestra integridad territorial y soberanía”, dijo Nandlall.

Georgetown y Caracas acordaron abstenerse de usar la fuerza, pero la disputa continúa: Venezuela recuerda que el Esequibo fue parte de su territorio durante el período colonial español y que un acuerdo de 1966 anuló una frontera trazada en 1899 por árbitros internacionales.