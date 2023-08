Filial de Acción Voluntaria de Hospitales en Guayana no está dispuesta a ceder su espacio

A través de un comunicado, Acción Voluntaria de Hospitales, una organización civil sin fines de lucro que apoya al paciente hospitalizado, advirtió sobre las pretensiones de la Gobernación del estado Bolívar de obligarlas a compartir su sede ubicada en las adyacencias del Hospital Uyapar, en Puerto Ordaz.

“Somos la única filial en Venezuela con sede propia, que construimos a pulso sin ayuda gubernamental. Hacemos todo tipo de actividades, como recolecta de alimentos, ropa, artículos de primera necesidad, talleres informativos, misas, desayunos y un ropero en el cual disponemos de artículos variados que nos ayudan a mantener nuestra sede”.

Recordaron que durante la pandemia por la COVID-19, la Gobernación del estado Bolívar “pidió prestada” la sede, a lo cual tuvieron que acceder. El primer trimestre del año pasado la devolvieron, pero no en las condiciones en que la recibieron.

“Luego de dos años nos las entregaron en muy malas condiciones. Todo este tiempo, desde su entrega, hemos trabajado en su recuperación y ahora que está casi lista, viene de nuevo a solicitarla, pero esta vez nos dicen que podemos quedarnos pero solo en dos espacios porque los baños y la cocina serán de uso común, y que ellos necesitan el corredor de entrada y sala de conferencias. No estamos dispuestos a ceder nuestro espacio”, sostienen las conocidas damas azules.

Casi 50 años de esfuerzo

La Fundación Acción Voluntaria de Hospitales es una institución nacional con más de 60 años de trayectoria. En Ciudad Guayana están por cumplir -el próximo año- cinco décadas de trabajo voluntario en apoyo al paciente hospitalizado y sus familiares.

Su sede en Ciudad Guayana se construyó en un terreno donado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

“La casa la construimos a punta de bingos, rifas, recolecciones, donativos. Toda la casa la hemos hecho nosotros y ese es nuestro hogar, como lo llamamos nosotros. En esa sede hacemos muchísimas cosas, dictamos talleres de motivación, de cualquier cosa para las voluntarias y para gente de afuera también. Ahí preparamos desayunos para el hospital, ahí hacemos nuestras misas, nuestras reuniones, o sea, todo lo que tú hagas en una casa, lo hacemos ahí. Aparte tenemos otra oficina, tenemos un ropero, que es donde vendemos ropa en buenas condiciones, en un dólar, en dos dólares, a gente del hospital y a familiares y amigos, para recaudar fondos para el mantenimiento y la comida que llevamos al hospital”, destacan las voluntarias.

Actualmente son 22 voluntarias activas en Ciudad Guayana, cuya función es ir al centro asistencial a acompañar espiritualmente al paciente, al familiar del paciente, y leen cuentos a los niños.

“¿Qué alegan ellos? Bueno, que ese espacio es suficientemente grande y que lo podemos compartir. Entonces ellos quieren trabajar con 60 mujeres. Entonces ellos quieren nuestro corredor, que es donde entramos, donde están las fotos ahí de las misas, donde hacemos los talleres y todas esas cosas. Ellos quieren eso para sala de espera. Y un salón que tenemos atrás, que no está habilitado ahorita, porque es de las cosas que nos falta por recuperar, pero ahí tenemos todas las cosas de Guaiparo. Ellos dijeron que como no estábamos usando ese salón, ese podía ser para la consulta. La sede no es tan grande, entonces nos queda la oficina de coordinación y el ropero, y la cocina y los baños en común”, detallaron.

Las damas azules alegan que prácticamente les están quitando el espacio, mientras que en la Fundación Armonía “tienen espacio suficiente, porque ahí tienen todas las áreas de COVID desocupadas, que además tiene comunicación con Mundo de Sonrisas y con el hospital”.

La Fundación Acción Voluntaria de Hospitales pide a la comunidad apoyarlos para no perder el espacio de casi 50 años de trayectoria en Ciudad Guayana.