Familiares de víctimas de las protestas del 2017 exigieron justicia

La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic Venezuela) que integran los familiares de las víctimas de las manifestaciones del 2017 se reunió en la ciudad de Barquisimeto para protestar de manera pacífica este viernes 22 de abril frente a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Lara.

La protesta tenía como motivo exigir a las instituciones del sistema de justicia en el país que no siga prevaleciendo la impunidad ante los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante las protestas pacíficas del año 2017.

En la manifestación se encontraban los familiares de víctimas de estos hechos en el estado Lara y de otras regiones del país, quienes instaron al Ministerio Público al cese a la política de desgaste y evasión de su obligación de investigar y determinar responsabilidades de los asesinatos.

Testimonio

Luis Alejandro Sosa, padre del joven Manuel Alejandro Sosa, asesinado en las protestas del 2017 comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que su hijo fue asesinado el 25 de mayo del año 2017 en el distribuidor Valle Hondo de Cabudare, en medio de las protestas.

Contó que “nos encontramos en la protesta un poco antes de empezar a subir el elevado, conversé con mi hijo y luego nos despedimos. Yo sabía que nosotros protestábamos en la zona pacíficamente adultos y jóvenes, él siguió subiendo el elevado y yo iba en dirección opuesta a buscar a mi hija y en cuestión de 10 segundos escucho unas detonaciones y me di cuenta que eran balas y me escudo contra la pared que estaba a unos metro del distribuidor”.

Prosiguió: “en ese momento me supongo que mi hijo cae pero yo no lo veo porque ese distribuidor tiene forma de curva, desde donde yo estaba no lo veo y sigo en el trayecto a buscar a mi hija, cuando voy por un sector que llaman La Chata me llaman y me dicen que hirieron a Manuel”.

El joven Manuel Sosa recibió un disparo que le atravesó el tórax luego de que uno de sus compañeros fuera impactado primero por una bala. Manuel fue trasladado por los vecinos del sector a una clínica de Barquisimeto donde falleció luego de la operación.

El padre del joven comentó que se presume que la persona que le disparó a su hijo fue un Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana.

Familiares en lucha por la justicia

La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela tiene como objetivo luchar para alcanzar la justicia para todos estos casos de violaciones de derechos humanos y casos de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Los familiares señalaron que lo que está pasando con la Corte Penal Internacional de continuar con las investigaciones de estos presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela es conveniente porque se abre un espacio para ser actualizados y documentados todos los expedientes de estos casos y también para salvar así otras vidas.

Además, los familiares de las víctimas alaban la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país y aspiran tenga dicha oficina políticas transparentes en cuanto a la atención a las víctimas.