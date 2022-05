En Guayana opositores mantienen respaldo a Guaidó como figura de transición política  

La primera visita del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al estado Bolívar contó con un primer encuentro en el que el dirigente político explicó la estrategia de una nueva ruta para el cese de la usurpación denominada “Salvemos Venezuela”.

Pese a la pérdida de popularidad del interinato, los líderes de la oposición guayanesa ratifican su apoyo a la figura de Juan Guaidó hasta que se celebren primarias que designen al nuevo líder de la oposición.

Guaidó apeló al artículo 233 de la Constitución para juramentarse como presidente interino en el 2019, alegando que, tras unas elecciones fraudulentas, Nicolás Maduro estaba usurpando la presidencia. En ese momento contó con el respaldo del G4, una coalición política conformada por los principales partidos opositores: Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.

En entrevista con Correo del Caroní líderes del G4 ratificaron su apoyo al interinato como una “ficción jurídica” necesaria que logró obtener el respaldo internacional.

La secretaria general de Acción Democrática en el municipio Caroní, Aida González, aseguró que su partido continúa reconociendo la figura de Guaidó como líder de la oposición. Sobre los comicios presidenciales de 2024 manifestó: “Nosotros estamos de acuerdo con que se debe ir a unas primarias para escoger un candidato único. Ese es el candidato por el cual vamos a trabajar todos”.

– ¿Qué sentido tiene ir a primarias sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) para luego ir a presidenciales con el CNE?

– Es el mismo CNE que tuvimos en el 2015 cuando ganamos las parlamentarias. El mismo CNE con el que participamos en unas elecciones en Barinas, que también ganamos y, donde hasta inhabilitaron candidatos e igualmente ganó un candidato de Acción Democrática. De la misma forma vamos a participar, hay que hacer un trabajo de organización y disciplina en todos los centros de votación, conformar un equipo dispuesto a defender esos votos, puntualizó González.

Las afirmaciones de la vocera de AD hacen referencia al caso del estado Barinas en las elecciones estadales del 21 de noviembre de 2021. En la entidad resultó ganador el candidato de Acción Democrática, Freddy Superlano, quien compitió en la cuna de Hugo Chávez y estado tradicionalmente oficialista, contra Argenis Chávez.

Aunque el CNE ordenó realizar de nuevo las elecciones, luego de una serie objeciones presentadas contra Superlano -entre ellas una inhabilitación que había sido levantada previo al proceso electoral-, la oposición decidió postular a Aurora de Superlano, esposa del ganador de la primera elección, a quien también se inhabilitó y fue, finalmente, Sergio Garrido quien se enfrentó a Jorge Arreaza y obtuvo la cuarta gobernación para la MUD.

En la misma línea de la representante de Acción Democrática, el coordinador de Primero Justicia en Bolívar, Rachid Yasbek, aseveró que Juan Guaidó es la representación de la última Asamblea Nacional electa por el pueblo y confirmó que su partido continúa reconociendo la figura del interinato hasta que se escoja un nuevo líder opositor en 2023.

– ¿Por qué no estuvieron presentes durante la visita de Juan Guaidó en Bolívar junto a partidos como La Causa R, Encuentro Ciudadano…?

– Ellos tienen una nueva plataforma política, denominada Salvemos Venezuela, que crearon para el tema primarias. Todos creemos que debemos ir a primarias. Nosotros creemos que el próximo presidente de Venezuela será elegido en las próximas primarias que deben darse el año que viene. Cada quien trabaja en función de su proyecto, eso no quiere decir que estemos desunidos. Lo que pasó en Barinas en enero demostró que la tarjeta más importante del país es la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), expresó.

Yasbek aseveró que el G4 se mantiene unido. Asimismo aseveró que esta coalición ha impulsado avances en la denuncia de las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas los venezolanos. “Nosotros como G4 hemos impulsado la presencia de la Corte Penal Internacional en nuestro país. Hemos impulsado que la Organización Internacional del Trabajo hoy esté presente en nuestro país”.

En entrevista con Correo del Caroní Américo De Grazia, líder del partido Guayana Libre y Douglas Rodríguez, coordinador estadal de Vente Venezuela, declararon que sus partidos ya no reconocen al interinato ni a la figura de Juan Guaidó.

Nueva coalición política

El encuentro de Juan Guaidó con los guayaneses, en el que aseguró que conseguir la unidad no es tarea difícil y que, su propuesta económica se basa en impulsar la inversión privada, contó con la presencia de un recién conformado grupo político que respalda su nueva propuesta y que reúne a La Causa R, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Voluntad Popular y Copei.

El exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 y militante de La Causa R José Prat reiteró el apoyo de su partido a Juan Guaidó y confirmó la creación de la nueva alianza entre partidos afines a las propuestas de “Salvemos Venezuela”.

– ¿La finalidad de esta nueva coalición es ser la contraparte del G4 en las primarias?

– La razón de ser de Salvemos Venezuela no es hacerle contrapartida al G4. Ciertamente no es el G4 ni pretende serlo. Su razón de ser tampoco es ir contra el G4, pero es una dirección política alterna a algo que a nuestro juicio no funcionó e hizo un flaco servicio.

– ¿Por qué considera que el G4 tuvo un “flaco servicio”?

– Hemos reclamado la falta de una visión más allá del tema de dirigir la oposición. A veces pareciera que la dinámica del G4 apunta más a dirigir la oposición que a la búsqueda de la libertad del país. Algunas de esas dinámicas dificultan la toma de decisiones en función de los intereses mayúsculos que son la salida del régimen. Pareciera que a veces los anima más dirigir a la oposición que ir en búsqueda de la libertad.

– ¿Cuál considera que ha sido el peor error del G4?

– La toma tardía de decisiones. Por ejemplo, lo del 21 de noviembre. Hasta casi venciendo el plazo para las inscripciones de candidatos, ellos todavía estaban decidiendo si participaban o no participaban. Nosotros, como La Causa R, dijimos con tiempo que no íbamos a participar en esa farsa. La toma extemporánea de decisiones imposibilita escoger con tiempo a los candidatos, montar una buena estrategia de campaña… Eso es producto de las propias contradicciones internas, justificó Prat.

Ante la convocatoria de la oposición para concretar unas primaras de cara a las elecciones presidenciales de 2024, vale recordar que las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron en 2018, cuando según cifras del Consejo Nacional Electoral, la abstención fue del 54%. En este proceso electoral la Mesa de la Unidad Democrática llamó a los ciudadanos a abstenerse debido a irregularidades en la convocatoria y la parcialización del Poder Electoral por el oficialismo.