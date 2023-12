Elvis Amoroso informa participación de más 10 millones de votos en el referendo

Pasadas las 10:00 pm de este domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó que en el referendo consultivo sobre el Esequibo sumó 10.554.320 de votos y que “hubo una evidente y abrumadora victoria del Sí”.

El funcionario celebró lo que consideró una “extraordinaria participación, sin precedentes”. Sin embargo, no dio cifras de cuánto fue la participación de votantes, abstención ni cuánto se había escrutado.

#AhoraVPItv | Elvis Amoroso, presidente del CNE en un primer boletín, aseguró que la participación electoral de este domingo #3Dic en el referendo consultivo alcanzó hasta ahora la cifra de más de 10.554.320 millones de votos Conéctate aquí: https://t.co/FWHm3lSZnr pic.twitter.com/YGRiTufb3e — VPItv (@VPITV) December 4, 2023

El boletín de CNE fue confuso y poco explícito, Amoroso no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron.

Por último, el presidente del ente comicial indicó que los centros electorales seguirían abiertos, “porque aún registran personas en cola”.

“La cifra aumentará con la prórroga que se otorgó”, apuntó antes de cerrar la alocución.

Amoroso detalló que el voto fue el siguiente:

87,3% de los electores votaron Sí a la pregunta número 1: ¿Está usted de acuerdo con la línea fraudulenta que marcaron las líneas de la Guayana Esequiba? 2,17% dijo No.

98,11% votó Sí a la pregunta 2: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver de manera pacífica y amistosa la controversia? 1,8% eligió el No.

95,40% de los que ejercieron su derecho al sufragio optó por el Sí a la tercera interrogante: ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de no reconocer la competencia de la CIJ para conocer la controversia sobre la Guayana Esequiba? 4,10% optó por el No.

95,94% tuvo el Sí a ¿Rechaza que Guyana, de manera unilateral e ilegal, entregue concesiones en el mar territorial de la Guayana Esequiba? Por el No votó el 4,06%.

95,93% marcó Sí a la pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan con cedulación en la zona? 4,07%; No.

Este 3 de diciembre se realizó en Venezuela un referendo consultivo sobre el futuro del Esequibo. Un proceso no vinculante, sin validez jurídica internacional. Algunos líderes y partidos de la oposición venezolana no están de acuerdo con el proceso, señalan que la defensa de la soberanía “está consagrada expresamente” en la Constitución y no debe consultarse.

La jornada electoral comenzó a las 6:00 am y se estimaba que finalizara a las 6:00 pm, pero fue extendida hasta las 8:00 pm.

Para estos comicios se habilitaron 15.857 centros de votación y 28.027 mesas, repartidas en los 335 municipios del país. 20.694.124 venezolanos estaban habilitados para sufragar.

Desde horas del mediodía medios de comunicación independientes, dirigentes políticos y miembros del chavismo disidente reportaron la poca presencia de electores en los centros de votación.

“Ahora vendrá el show y las mentiras pero la realidad se mide en las calles, en las mesas vacías”, dijo en X Andrés Izarra, exministro de Comunicación.

Por su parte, los excandidatos a las primarias de este 2023, Henrique Capriles y Andrés Caleca, quienes ejercieron su derecho al voto este 3 de diciembre, resaltaron la poca presencia de votantes en sus centros y en las calles.