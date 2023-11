El referendo sobre el Esequibo ya es materia prima para campañas de desinformación

@EsPajaVe

El referendo sobre el Esequibo, convocado para la Asamblea Nacional para el 3 de diciembre, es ya materia prima para campañas de desinformación con o sin responsables.

Diosdado Cabello aseguró que las primarias no han sido judicializadas, a pesar de que el TSJ suspendió sus efectos y la Fiscalía citó a declarar a organizadores de la elección.

No, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, no vino a Venezuela a encargarse de la inhabilitación de María Corina Machado, el conflicto entre Israel y Hamás era su desvelo.

El sol de Venezuela nace en el Esequibo (y también la desinformación)

La agenda electoral de 2023 no se agotó en las primarias de la oposición del 22-O. La Asamblea Nacional convocó un referendo consultivo sobre el Esequibo, territorio reclamado por Venezuela a Guyana. Consagrado en la Carta Magna de 1999, se trata de un procedimiento relativamente inédito, al menos sobre un tema específico ajeno al ámbito constitucional. El gobierno del presidente Hugo Chávez convocó un referendo para llamar a una asamblea constituyente (25/04/1999), y luego para la aprobación del proyecto constitucional que de ella emanó (15/12/1999). Una iniciativa para revocar a Chávez sucumbió en las urnas (15/08/2004). Una reforma constitucional presentada por el propio Chávez fracasó electoralmente (2/12/2007), pero otra propuesta similar sí salió adelante con los votos (15/02/2009). Luego de este período de paroxismo participativo, paradójicamente, Nicolás Maduro no requirió de un referendo para convocar en 2017 otra asamblea constituyente, que se disolvió en 2020 sin proponer carta magna alguna.

En principio, no hay ninguna irregularidad de forma bajo esta convocatoria de referendo sobre el Esequibo. El artículo 71 de la Constitución establece: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo (…) por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes”. Y eso fue lo que ocurrió. En este link legislativo, las cinco preguntas que se le formularán a los venezolanos. No nos detendremos en las implicaciones políticas, diplomáticas o jurídicas de esta consulta. Sin embargo, el constitucionalista Juan Manuel Raffalli ha advertido que el supuesto de un resultado adverso sería “simplemente inconstitucional” (fuente: DW en Español). La abogada y activista Rocío Sanmiguel calificó de “perogrulladas” al menos dos de las preguntas, y Héctor Faúndez, también jurista, expone en este artículo algunas de las contradicciones que a su juicio encierran las cinco interrogantes.

La desinformación también abre un nuevo frente con la consulta sobre el territorio en reclamación. “Se les sale por los poros lo vendepatria. Empezaron una campaña contra el Esequibo (…) contra el referendo consultivo. Denuncio la campaña de la ultraderecha de la PUD (Plataforma Unitaria Democrática) que viola los acuerdos de Barbados (…) y que le hace el trabajo a la ExxonMobil, porque bastante billete está moviendo la ExxonMobil para comprar a los politiqueros de siempre, a los (Henrique) Capriles, a los Leopoldo (López) de siempre, a las (María Corina) Machado de siempre”, dijo Nicolás Maduro en una alocución televisada del 31 de octubre de 2023 (en este video, desde el minuto 21). Como presunta “prueba” contra la oposición, Maduro recurrió a un par de panfletos anónimos. El siguiente fue el que se desplegó en la pantalla de televisión.

“Todos los venezolanos estamos absolutamente y unánimemente claros (de que) el territorio Esequibo es territorio venezolano, todo lo que se haga a favor real para que eso se logre siempre contará con el apoyo nuestro”, respondió al día siguiente, en nombre de la Plataforma Unitaria, el exdiputado Biagio Pilieri, que indicó que la alianza opositora “oportunamente fijará posición” acerca del referendo del 3 de diciembre. En abril de este mismo año, el partido Vente Venezuela difundió un conjunto de declaraciones y acciones impulsadas por Machado -como parlamentaria o activista- por la defensa de la soberanía en el territorio en disputa.

Una cara distinta de la desinformación detectamos en WhatsApp: un material anónimo que sostiene que el gobierno de Maduro obligará a los venezolanos a votar en el referendo del 3 diciembre, y el que no lo haga, presuntamente, recibirá multas de 500 dólares y la prohibición de tramitar cédula y pasaporte durante cinco años. Lo desmentimos en espaja.com y recordamos que la legislación venezolana vigente no contempla el voto obligatorio. Tampoco hay ninguna declaración oficial que sustente lo de las multas o sanciones, más allá de las apelaciones nacionalistas al deber de votar el 3 de diciembre. La comunicadora Idania Chirinos se hizo eco de esta campaña de desinformación, con un post del 1/11/2023 que dos días después acumulaba más de 205 mil reproducciones y que hasta la fecha no ha sido eliminado. Aunque luego Chirinos hizo una especie de “aclaratoria”, esta apenas alcanzaba 16 mil reproducciones, lo que ilustra el impacto y los riesgos de la difusión de contenido no verificado o chequeado.

La primaria está judicializada. ¿Quién la desjudicializará?

Las secuelas políticas (y jurídicas) de la primaria del 22 de octubre no descansaron en la semana que analizamos, para dejar el paso exclusivo a la controversia por el Esequibo. Al contrario. El lunes 30 de octubre estuvo marcado por dos “bombas” informativas. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en una ponencia “conjunta” (sin firma), dio a conocer la sentencia 122: admitió un recurso interpuesto por el diputado nacional José Brito -exmilitante de Primero Justicia- y suspendió “todos los efectos” de las primarias. Hacemos énfasis en que el verbo usado fue “suspender”, no “anular”. También ordenó a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) remitirle todas las actas y documentos del proceso autogestionado, además del material electoral, incluidos los cuadernos de votación. La sentencia del TSJ no decidió específicamente sobre la cuestión de fondo de las inhabilitaciones políticas de candidatos opositores y su participación y/o elección en la primaria, aunque mencionó a María Corina Machado como “ciudadana inhabilitada de manera firme por quince años”. Hasta la fecha en que preparamos este boletín, la CNP no ha dado respuesta pública al TSJ.

Tres directivos de la Comisión Nacional de Primaria, entre ellos su presidente Jesús María Casal, así como presidentes de las juntas regionales de la elección opositora, acudieron ese mismo lunes 30 de octubre, en distintas sedes del Ministerio Público, a las citaciones anunciadas la semana anterior por el fiscal general Tarek William Saab, bajo la figura de “investigados”. Uno de esos directivos de la CNP, Roberto Abdul-Hadi, que también tiene responsabilidades ejecutivas en la ONG Súmate, llegó a las 11:30 am a la cita con la Fiscalía y fue interrogado hasta las 9:43 pm.

“No están judicializando (las primarias). Él (José Brito) fue y acudió ante los organismos para exigir una explicación sobre lo que ocurrió y los organismos van tomando decisiones”, indicó ese día Diosdado Cabello como vocero del PSUV (minuto 22 del video), al referirse a la actuación de las instituciones controladas por el oficialismo. Al respecto, recurrimos a la definición del verbo “judicializar” que da la Academia de la Lengua Española: “Llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política”.

Precisamente una opinión de Zair Mundaray, abogado y exfiscal de la República, acerca de la judicialización, fue tergiversada por el medio de comunicación La Tercera Voz y algunos usuarios de redes sociales, lo que verificamos en espaja.com. En el ámbito de la opinión, Mundaray consideró que la citación a directivos de la CNP podría constituir uno de los tipos de crímenes de lesa humanidad contemplados por el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero esto no quiere decir que la CPI haya abierto ya una investigación sobre este tema puntual de las primarias, o mucho menos citado a representantes del TSJ o el Ministerio Público.

Tampoco es cierto que el fiscal principal de la CPI, Karim Khan, viajará a Venezuela para emprender alguna diligencia relacionada con el cerco judicial a las primarias o a los candidatos opositores, como divulgó una cuenta de redes sociales. Khan estuvo mucho más ocupado, en realidad, de los asuntos relacionados con las atrocidades de la guerra que enfrenta a Israel con el grupo armado palestino Hamás.

Registramos nuevas desinformaciones con la candidata que ganó la primaria opositora con 92% de los votos. En ambos casos, “refritos” de materiales que ya habían circulado en el pasado, cuando María Corina Machado era una aspirante a la primaria, no su vencedora: un video en el que Iván Duque alerta sobre un ataque de grupos armados contra la líder de Vente Venezuela (en realidad es de julio de 2023) y un texto anónimo que anticipa un autogolpe militar de Maduro para frenar el avance de Machado en las encuestas. La cadena ya estaba circulando desde agosto. Platos recalentados que es preferible no reenviar.