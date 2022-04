“El contralor debería investigar quién se robó los 40 mil millones de dólares del servicio eléctrico nacional”

En respuesta a las declaraciones del contralor general de la República, Elvis Amoroso, el dirigente del partido La Causa Radical, Andrés Velásquez, aseveró que en lugar de estar amenazando al sector empresarial y a Juan Guaidó, debería investigar las malversaciones del presupuesto nacional.

Durante su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, Amoroso vituperó la respuesta del sector privado ante la promulgación del nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y acusó a los comercios de irrespetar la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) en pro de impulsar el dólar paralelo.

Además, el contralor acusó a Juan Guaidó de robarse “hasta los cables” en el período en que estuvo al frente del Parlamento. “Acudiremos a la Fiscalía General para hacer todo lo posible para que de una vez por todas esté tras las rejas”.

También cargó contra los comerciantes: “Vemos con mucha preocupación que en los comercios ya no quieren recibir el dólar, quieren recibirlo a razón de una tasa que no es la del BCV. Quieren regresar a lo que hicieron hace dos o tres años: un dólar ficticio, a razón de la tarifa que ellos quieren poner. Cada establecimiento debe tener en la puerta la tasa oficial del dólar y no la que a ellos les dé la gana. Si no es así, le vamos a aplicar la sanción. No crean que porque no forman parte de una institución del Estado no se le puede aplicar la sanción”, esgrimió.

En entrevista con Correo del Caroní el exgobernador de Bolívar y dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, aseveró que no se está para amenazas, sino para tomar acción contra los actos de corrupción y peculado doloso. Velásquez aseguró que este régimen no cree en la libertad puesto que es militarista.

“Aquí lo que hay es una actividad punitiva por parte del régimen amenazando a empresarios y propietarios de capital privado, por eso nos encontramos en la condición económica en la que estamos hoy día”.

“El contralor debería investigar quiénes se robaron los 40 mil millones de dólares destinados al servicio eléctrico nacional. A Álex Saab que se robó la plata de los venezolanos trayendo alimentos podridos a Venezuela en complicidad con Maduro. Eso debe hacer un contralor. No estar amenazando a nadie”.

En materia de energía eléctrica, la falta de mantenimiento e inversión por parte del Estado ha llevado al país a una crisis energética que provocó una serie de apagones masivos en el año 2019 que tuvieron a al menos 21 regiones del país sin luz por alrededor de 3 días.

Elvis Amoroso es uno de los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2017 a razón de socavar los procesos electorales, censurar a los medios y ejercer corrupción con los programas alimenticios administrados por el gobierno. Estas sanciones mantienen sus propiedades confiscadas, visas canceladas, cuentas congeladas y la prohibición de relacionarse con empresas estadounidenses.