Diputados opositores plantean próximas acciones tras improbar gestión de Justo Noguera en 2021

El Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) improbó la memoria y cuenta del exgobernador Justo Noguera Pietri durante el período 2021, a partir una serie de denuncias que evidencian actos de corrupción. Uno de ellos llegó incluso al Ministerio Público.

El diputado de la bancada opositora por la facción de la Unidad Democrática, Carlos Rodríguez, fue quien denunció desde enero de 2022 las irregularidades en el último año de gestión de Noguera Pietri, al solicitar una investigación por la venta irregular de 974 vehículos pertenecientes a la Gobernación de Bolívar.

El 11 de febrero, en sesión ordinaria, los diputados opositores presentaron elementos probatorios. La directiva pidió que el caso se presentara ante la Comisión Permanente de Contraloría, presidida por Lisbenio Muñoz.

El caso llegó hasta el Ministerio Público en Caracas. La denuncia señala que el 31 de julio de 2019, la empresa de suministros y servicios Carvenca recibió autorización para adjudicarle 974 vehículos de la Gobernación. Pero fue hasta 2021 cuando el ejecutivo regional dirigió un oficio al CLEB para desincorporar 711 carros y 263 motos.

Rodríguez agregó que tienen información acerca de que 160 de esos vehículos fueron destinados a las plantas de Asfaltos Bolívar en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz.

Informe incompleto

El legislador destacó que el Ministerio Público solicitó el acta de sesión ordinaria en la que se imprueba la gestión del entonces gobernador, la cual debió hacerse 120 días después de asumir Ángel Marcano, y no se hizo. Asume que la presión obligó a la bancada oficialista a improbar la gestión.

Lo que no aprobaron los legisladores de la oposición fue la presentación del informe de la Comisión Permanente de Contraloría.

El diputado de la plataforma Guayana Libre, Héctor Barrios, señaló que no aprobaron el informe “por ser incompleto, apresurado y tardío en entregárnoslo a los diputados. 15 minutos antes de iniciar la sesión fue que supimos el contenido del informe”.

Entre los elementos que se omitieron en dicho informe está una modificación del presupuesto sin autorización del CLEB. Tampoco explica qué pasó con la desincorporación de bombas de los acueductos Caruachi, Puente Blanco y Barrio La Toma, ni da cuenta sobre la contratación de una empresa para reparar la piscina olímpica de Ciudad Bolívar; la reparación de la troncal 10 o la restauración del hospital Ruiz y Páez, observó el diputado Rodríguez.

Para todos los casos que mencionó se aprobaron créditos adicionales. La falta de información llevó a improbar la memoria y cuenta de Justo Noguera en 2021, en cuya votación se abstuvo la legisladora del oficialismo Nairobis Guevara, y no asistieron a la sesión los diputados Francisco Farías y Carlos Zerpa.

¿Qué viene ahora?

Diputados opositores evalúan las próximas acciones luego de improbar la gestión de Justo Noguera Pietri en 2021.

“Con estos elementos de convicción, ir a la Fiscalía para que se llame a interpelación a la empresa que compró los vehículos, el comité de licitaciones, la persona que firmó el decreto de enajenación de los 974 vehículos y a las personas responsables de emitir el punto de cuenta para ese caso”, expuso Barrios.

Recordó que hay un elemento jurídico que se aprobó en el Tribunal Supremo de Justicia, en el que se determinó que para la continuidad administrativa no afecta el cambio de funcionario si el ejercicio fiscal es el mismo. Sin embargo, el CLEB se paró en dos períodos administrativos en 2021, en uno administrado por Justo Noguera y el otro por Ángel Marcano.

“Eso no puede ser separado porque cuando Marcano recibió, tenía 121 días de lapso para hacer objeciones de rigor si es que había algún tipo de observación que apuntar o denunciar. Eso no sucedió. Por lo tanto, al no haber acudido en 121 días a Contraloría y Fiscalía a denunciar los casos que se pudieron presentar, y ahora salen a la luz pública, se hace corresponsable del proceso administrativo de Justo Noguera. Es decir, improbamos memoria y cuenta de ambos”, reiteró Barrios, en referencia a la gestión de Marcano del 2 al 31 de diciembre del año pasado.

Agregó que “se determina que el CLEB de 2021 no cumplió sus funciones de contraloría y seguimiento a la inversión de los recursos aprobados. Hay mucho que investigar todavía, pero al haber opositores en el Consejo Legislativo se pudo saber eso y sacarlo a la luz pública. Si no, pudo pasar desapercibida como muchas otras memorias y cuenta, incluyendo la de Rangel Gómez entregando a Justo Noguera”.

El diputado Carlos Rodríguez señaló como posibles acciones, solicitar la interpelación de la empresa Carvenca, implicada en la venta de los 974 vehículos; al comité de licitaciones y la Comisión de Contraloría de 2021; así como solicitar al Ministerio Público la detención de los vehículos enajenados hasta que se demuestre la legalidad de la venta.