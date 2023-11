Denuncian que con amenazas y chantaje chavismo llenó centros de votación en simulacro del referéndum consultivo

Tal como fue convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este 19 de noviembre se realizó el simulacro para el referéndum consultivo pautado para el próximo 3 de diciembre.

Durante la jornada, trabajadores de las empresas básicas y docentes denunciaron haber recibido amenazas de desactivación y que fueron chantajeados con suspender el pago de bonos si no asistían al proceso.

Todos estos mensajes fueron enviados el día de hoy a trabajadores de la CVG para que asistieran al simulacro pic.twitter.com/v9h72fWz9m — Francesca Díaz (@francescadiazm) November 19, 2023

El equipo de Correo del Caroní se trasladó al único centro de votación de Puerto Ordaz, ubicado en la parroquia Unare, específicamente en la Escuela Básica Fe y Alegría Gran Sabana, en el sector Core 8, donde pudo constatar que la mayoría de los votantes eran trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), líderes de calle o miembros de organizaciones comunales, y efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo se evidenció que en las afueras del centro hubo presencia de representantes de consejos comunales y grupos oficialistas pasando lista de asistencia y haciendo firmar a los votantes.

“Nos trajeron para acá como una obligación. Nadie nos motivó. Si es por mí, yo no votara. Uno en realidad lo que quiere es cambio. Nosotros fuimos a cumplir nuestra guardia de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El presidente de la empresa nos dijo que teníamos que venir a votar por el Esequibo. Pero esto no nos motiva a nosotros. Uno está cansado de este gobierno. Nos han quitado todos nuestros beneficios. Nos han puesto por el suelo nuestro salario. El que no venga a votar lo van a desactivar”, denunció un trabajador de la Corporación Venezolana de Guayana que pidió reservar su identidad.

“Esto no nos motiva a nosotros… Nos han quitado todos nuestros beneficios. Nos han puesto por el suelo nuestro salario. El que no venga a votar lo van a desactivar”

En medio de grandes botes de agua y una calle llena de baches, también se apersonó el presidente de CVG Venalum, Ángel González, quien negó las denuncias.

“Aquí estamos los trabajadores porque consideramos que esta es una función patria. Una función de cada uno de los venezolanos: defender nuestro territorio. En toda Venezuela debería haber una motivación especial para luchar por este territorio. Nosotros somos formados con sangre derramada de nuestros patriotas. Aquí todos vinimos porque sentimos la motivación de defender nuestro territorio”, destacó.

Según el director regional del Consejo Nacional Electoral, Daniel Prieto, el proceso comenzó puntualmente y hubo un total de 26 centros abiertos en la entidad. En Guayana se abrieron 6 centros: 4 en San Félix y 1 en Puerto Ordaz.

“Este es un proceso inédito y novedoso. El Poder Electoral ofrece auditorías en caliente. Este es un proceso de soberanía donde estamos dando la expresión de que el Esequibo pertenece a nuestra patria, Venezuela”, acotó Prieto.

Marcano: Venezuela va a defender su soberanía

“Hay colas inmensas en el municipio Caroní. Sigue llegando gente. No se esperaba menos del estado Bolívar. Hay muchísimos motivos para votar el 3 de diciembre. El pueblo venezolano asumió el referéndum por la reafirmación del Esequibo como parte de su vida. Lo podemos ver en la alegría en las calles. Hoy estamos diciéndole al mundo que Venezuela va a defender su soberanía”, expresó el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, quien ejerció su derecho al voto en Puerto Ordaz.

El mandatario enfatizó en que el mapa de Venezuela incluye a la Guayana Esequiba, esto a pesar de que durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez se promovió el uso de mapas donde se excluía esta región.

La respuesta de las autoridades regionales manifiesta un giro contundente en la relación entre Guyana y Venezuela, la cual fue muy estrecha durante el mandato del barinense, quien además afirmó en alocución presidencial que Venezuela no se opondría a que Guyana se beneficiara de los recursos del Esequibo.

Guayana Esequiba: el resultado de una mala política internacional

El referéndum consultivo nace como una iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro para medir la opinión de los venezolanos tras la demanda introducida por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que esta defina la pertenencia del Esequibo, un territorio que permanece como zona en reclamación desde hace más de 100 años.

Entonces Venezuela desconoció la legitimidad de esta instancia para solventar este conflicto limítrofe, apegándose al Acuerdo de Ginebra de 1966, tratado en el que se desconoció el Laudo de París (1899), que daba como dueño de estos 160 mil kilómetros cuadrados a Guyana.

Sin embargo, en 2020 la CIJ confirmó su competencia para resolver el conflicto que en este momento se encuentra en proceso. Según especialistas e historiadores, el territorio perteneció a Venezuela desde que era la Capitanía General de la República.

En este sentido, políticos aseguran que el Estado venezolano ha emprendido el proceso para medir su fuerza así como para afianzar las líneas de acción en defensa de este territorio, el cual cuenta con grandes yacimientos de petróleo.

La oposición venezolana representada por la Plataforma Unitaria Democrática ha manifestado rechazo por el proceso alegando que la “soberanía no se consulta” y que, este es el resultado de una mala política internacional.

Esto con respecto a la permisividad con la que el líder del socialismo del siglo XXI manejó el conflicto.