Defensa de María Corina Machado aclara detalles sobre su asistencia al TSJ para revisión de inhabilitación

Este sábado el equipo legal de María Corina Machado, ganadora de las primarias de oposición, aclaró los detalles de la asistencia de la exdiputada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la revisión de la inhabilitación política que pesa sobre ella desde el año 2015.

A través de un hilo publicado en la red social X, antes Twitter, el abogado Perkins Rocha explicó que Machado presentó una “demanda de reclamación conjuntamente con amparo contra las vías de hecho que materialmente le impiden ejercer a plenitud sus derechos políticos”.

Rocha insistió que a pesar de estar habilitada constitucionalmente, sobre Machado no pesa “ningún acto de inhabilitación ni existe ningún procedimiento administrativo que se haya iniciado con garantías del debido proceso para ese fin”.

En la primera página del documento, el abogado aclaró que Machado no está demandando la nulidad de la inhabilitación, ya que no existe.

“Ella ataca la validez de los efectos materiales de una situación irregular: la vía de hecho por la cual indebidamente pretenden inhabilitarla administrativamente…”, dijo Rocha.

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, acudió la tarde de este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), horas antes de que finalizara el plazo que puso el gobierno para que opositores solicitaran la revisión de las inhabilitaciones que les impide ocupar cargos de elección popular.

Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al TSJ, Machado se presentó en el ocaso del plazo que había impuesto el gobierno para la revisión de inhabilitaciones, un procedimiento acordado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Mi posición es la misma: como no inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (…) Lo que debe quedar claro es que nadie nos saca de la ruta electoral y que la pelota está del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no los acuerdos asumidos con la comunidad internacional”, remarcó.

Ratificó que hará todo lo que esté en sus manos “para que hayan elecciones limpias y libres”.