Cuando la defensa del Esequibo se parece a un simulacro

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, aseguró que las cifras que tenían previstas de participación en el simulacro comicial sobre el referendo consultivo del Esequibo se duplicaron y que la actividad generó “la mayor participación de personas en la historia electoral de Venezuela en un simulacro”. Hasta prórroga de horario tuvo la actividad como para dejar bien claro que el interés primario no es la Zona en Reclamación, sino la lubricación de la maquinaria.

Rodríguez no ofreció cifras, pero se sabe que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 2.322 mesas de votación en 800 centros electorales en todo el país y que la orden para los empleados públicos era validar la participación enviando una “fe de voto”. En cualquier caso, El Pitazo constató en recorridos por centros de votación del oeste de Caracas que hubo movilización de votantes, con entre 50 y 100 personas en fila, en una revisión de cuatro planteles, algunos con igual número en filas dentro de sus instalaciones.

Sin embargo, faltando dos semanas de la celebración del referéndum consultivo, y a la espera de lo que determine la Corte Internacional de Justicia con relación a la solicitud interpuesta por el Gobierno de Guyana, todavía no está del todo claro cómo es que esta votación va a ayudar a recuperar el territorio despojado por la colonia inglesa en el siglo XIX, por más que analistas independientes hayan aceptado los argumentos oficialistas.

Hasta ahora las autoridades de la administración Maduro han dejado una línea clara: impulsar la participación. La pauta girada por el oficialismo coincide con la denuncia del exgobernador tachirense César Pérez Vivas, quien aseveró que habitantes del estado Mérida fueron amenazados con ser despojados de los beneficios de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) si no participaban en el proceso. Pero más allá de las amenazas y presiones, la pataleta llega con más retraso que las bolsas del CLAP.

Pero no solamente es el retraso más fuerte que un tren de la línea 2 del metro: es lo errático de la estrategia. Omisiones, imprecisiones, galantería política, cambios en el discurso, amiguismos y regalías, allanaron el camino para que Guyana haya tomado ventaja en la disputa por el territorio de 159 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, petróleo y gas.

Sin embargo no pareciera tratarse de un simple error involuntario. Fidel Castro comprometió al propio Chávez a no reclamar el Esequibo en agradecimiento al ejemplar papel de Guyana con Fidel y Cuba y viceversa. En algún momento el líder cubano pidió que el tema se fuera diluyendo para lograr cumplir la promesa hecha por él a Forbes Burnham en agradecimiento al ejemplar papel de Guyana en la guerra de Angola.

Una siembra y muchos años después el tema lo retoma el madurismo con fuerza, incluso con el peligro de iniciar una ola represiva. En un comunicado, el gobierno chavista expresó su “categórico rechazo” ante “el inicio de la producción de petróleo por parte de la Plataforma Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga, FPSO Prosperity, en el yacimiento Payara, en el bloque Stabroek, ubicado en un área marítima pendiente por delimitar”.

Pero lo único más inútil que un comunicado con un categórico rechazo es un segundo vocal de un centro de estudiantes. Ya la petrolera ExxonMobil comenzó a extraer petróleo en Payara, el tercer campo de mayor producción de este combustible en Guyana, con la intención de producir unos 620 mil barriles diarios.

Pero que no se diga que en Venezuela las instituciones no acataron la línea y que los molinos de viento no están bajo control. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente el recurso de amparo introducido por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, para la protección del referendo consultivo sobre el Esequibo, previsto a realizarse el 3 de diciembre.

Anticipándose a cualquier sentencia incómoda de la CIJ, el TSJ indica que “cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar” la consulta “no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica”. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, se refirió a la decisión y afirmó que el organismo que representa está comprometido a garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, aunque no fue lo que hizo para las primarias de la oposición. Ya no por referéndum que ya lo tenemos, ahora es el Esequibo, dónde lo hallaremos.