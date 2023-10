“Cualquier jugada divisionista de cara al 2024 favorecería al régimen”

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, se pronunció la tarde del domingo sobre el encuentro que sostuvo con Juan Barreto, exalcalde de Caracas. y afirmó que “el Zulia seguirá siendo tierra de diálogo para la construcción de la gran victoria política que ponga fin a esta pesadilla”.

El mandatario regional anunció que “pronto recibiremos a otros dirigentes nacionales, para continuar con el intercambio de ideas, despojados de intereses individuales”.

“Hace unos días evaluamos con el exalcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, posibles escenarios. Él tiene sus puntos de vista y nosotros los nuestros, pero coincidimos en que, cualquier jugada divisionista, de cara al 2024, terminaría por favorecer al régimen”, expresó.

Argumentó que valora mucho las aspiraciones de quienes se consideran aptos, para liderar la transición hacia la democracia.

“Barreto considera que Rausseo es una opción importante, pero en el escenario también están factores de otros diez partidos, y a eso habría que sumar los independientes. Me parece que llegó el momento de usar la razón, el patriotismo y el desprendimiento. La candidatura de la Unidad no tiene nombre exclusivo, tampoco aceptamos mesías. Es hora de apartarse de las pasiones. Esto se ganará con unidad, trabajo en equipo y buenos ejemplos”, señaló Rosales.

El gobernador insiste en que quien se sienta líder debe demostrarlo con el juego limpio. “Todos vemos encuestas y luce sospechoso que a estas alturas abunden aspirantes que no llegan al 3%. Ah, pero están ahí y hay que insistir en que pueden ayudar desde otros roles. Le comenté a Barreto que no me parecen bien las candidaturas paralelas y creo que la de Rausseo no está sumando a la unidad”, afirmó.

El líder regional enfatizó que “ciertamente, el Zulia seguirá siendo tierra de diálogo. Pero que quede claro nuestro enfoque unitario. Aquí tenemos las puertas, de par en par, para todos aquellos que traigan buenas ideas, para producir el cambio político en el país. De eso se trata. Aquí sabemos ganar elecciones y sabemos sumar. Y las elecciones se ganan con votos. No con pajaritos en el aire”.