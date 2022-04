Carlos Lanz sí tiene quien lo tuitee

Es sábado 8 de agosto de 2020. El desayuno que su esposa Mayi Cumare le había servido está sobre la mesa. Quien no está es Carlos Lanz. Las rejas de la casa y la puerta están cerradas, como siempre que se va. Lanz es un conocido profesor universitario y activista político de izquierda que militaba en el chavismo.

El pasado 19 de abril en medio de varias campañas organizadas por el gobierno fue tendencia Carlos Lanz porque sus amigos y familiares intentaron nuevamente llamar la atención sobre su desaparición pero también, posteriormente, el fiscal general Tarek William Saab anunció la creación de una línea telefónica para quien pudiera dar pistas sobre su desaparición.

Los datos que capturamos el 26 de abril y que recogen tuits desde el 20 del mismo mes, demuestran cómo el interés por el profesor sigue vivo, Sobresale la cuenta de la profesora Iris Pérez con el mensaje: escrito por ella “¿Y dónde está nuestro profesor Carlos Lanz? No amigo, yo no me olvido de ti. ¡¡¡20 MESES DE SU DESAPARICIÓN!!!”, acompañado de una imagen del profesor con una boina, una camisa a cuadros y su barba con el texto sobre la imagen: “no se olviden de mi…Sigo desaparecido. Carlos Lanz Rodríguez”. El dramático tuit publicado en varias oportunidades y fechas por la profesora fue retuiteado decenas de veces hasta alcanzar 373 retuits en los datos capturados por Hoaxy para convertirse en el nodo principal de la muestra. El mensaje de la profesora Pérez fue compartido por una mayoría de cuentas consideradas humanas o similares por la herramienta.

La siguiente cuenta que menciona reiteradamente a Carlos Lanz es la de Belengo7162 (52 tuits) que promociona la semana aniversario del programa Todas las manos a la siembra en su aniversario y que este año se hace en homenaje a Carlos Lanz en todo el país, y del que el desaparecido profesor fuera ideólogo y coordinador.

El dirigente político Elías Jaua (40 tuits) se unió también al clamor por la aparición de Carlos Lanz, aunque sus tuits tuvieron una reacción mixta. Hubo quien celebró que un conocido dirigente chavista lo mencionara, quien le recordó lo tarde que lo está haciendo o quien le mencionó de anteriores desapariciones por las que no se ha supuestamente pronunciado. En todo caso su mensaje empezaba expresando que “El silencio es complicidad” y terminaba “poniendo fin al flagelo de la desaparición de personas”.

Aporrea, el foro digital de izquierda bloqueado por el gobierno también compartió un enlace a su web donde compartía un video en el que el mismo Elías Jaua (recordemos ex ministro de agricultura) mencionaba el aporte de Carlos Lanz al programa Todas las manos a la siembra.

El tuit de Jaua fue publicado el lunes 18 de abril. Pero Aporrea lo reseña el 19 en su web. Y el 20 en el tuit que identificamos. Jaua además usa una etiqueta muy particular: #CarlosLanzYManosALaSiembra, pero que fue usada por un grupo de usuarios muy singular: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Maykel Moreno, Vladimir Padrino y Tarek Wiliam Saab. No destacan instituciones usándola. Pero sí se conecta con que esa misma semana se estaba celebrando el aniversario del programa Todas las manos a la siembra en todo el país, que la semana había comenzado con un tuitazo promovido por familiares y amigos y finalmente terminaba en sábado con el anunció del Fiscal General ¿Sólo casualidad? ¿Capacidad de articulación de amigos y familiares vinculados al gobierno para incidir? O simplemente la creación de una narrativa que identifica un problema, lo convierte en causa y finalmente ofrece una solución (la apertura de una línea telefónica). No lo sabemos. Pero las cartas están sobre la mesa. Ojalá en todo caso Carlos Lanz aparezca.