Capriles vuelve a Bolívar en gira por cuatro municipios

El presidente de Primero Justicia en Bolívar, Rachid Yasbek, anunció una nueva visita del precandidato a las primarias, Henrique Capriles, quien visitará el viernes 1 de septiembre cuatro municipios del estado.

Yasbek precisó que la gira comenzará desde las 8:00 de la mañana, en la calle Páez en San Félix. Luego, a las 10:00, se prevé que llegue a Upata, para seguir el recorrido por El Palmar y cerrar en Ciudad Bolívar, en la parroquia Vista al Sol.

“Nosotros vamos a mantener nuestra tesis de unidad y voto. Vamos a mantener nuestra tesis de la Venezuela del encuentro. Vamos a mantener nuestra tesis de jamás volver a la desmovilización y, mucho menos, a no asistir a las urnas electorales. Sabemos que tenemos una tarea dura, pero como equipo estamos preparados para ese reto. Estamos construyendo desde los equipos regionales y municipales grandes alianzas también ciudadanas y llevando el mensaje al ciudadano”, aseguró el dirigente de Primero Justicia.

Agregó que la primaria es un calentamiento electoral de cara a los próximos procesos eleccionarios.

“El tema no es el político, el tema no es el candidato y por supuesto que el fin no es la primaria. La primaria simplemente es un vehículo que nos va a llevar hacia la elección de un nuevo presidente a través del voto ciudadano”.

Al respecto, Yasbek reconoció que en esta etapa el gran desafío que tienen los políticos de oposición es levantar el entusiasmo al voto y la organización.

A propósito del encuentro entre Capriles y el dirigente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, Yasbek señaló que hay organizaciones que actualmente debaten a lo interno para definir a qué candidaturas respaldarán.

“Primero Justicia se ha caracterizado desde siempre por ser un partido abierto, no solo para la militancia, la dirigencia, sino para el diálogo y la construcción de la unidad. Y ante eso, no puedo negarles que llevamos más de un año, inclusive para las elecciones pasadas, conversando con muchísima gente de muchísimos partidos, inclusive de muchísimas tendencias y ven en Henrique Capriles el apalancamiento para la recuperación de la democracia. Y créanme que en las próximas horas podrán hacerse muchos más anuncios”, advirtió.