Capriles se va de las primarias: Pongo en sus manos la construcción de una opción viable

El anuncio lo hizo en un Instagram Live en horas de la noche del 8 de octubre. Enfatizó en que debe facilitarse una opción que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Henrique Capriles se despidió de las elecciones primarias que organiza la oposición para el venidero 22 de octubre. “Pongo en sus manos la construcción de una opción viable”, dijo.

El dirigente del partido Primero Justicia (PJ) dijo estar convencido de que en el año 2024 puede haber un cambio, pero advirtió que la ciudadanía debe prepararse para enfrentar a la propaganda oficialista que mostrará “su peor cara” para quitarle la esperanza a la gente y decirle que no vale la pena (votar).

“Es obvio que tenemos que seguir facilitando y construyendo el camino de la unidad. A mí me eligieron las bases de nuestro partido, no me nombró un grupo. Desde la gratitud, el respeto, el cariño, pongo en sus manos la construcción de una opción viable para 2024. Toda mi experiencia, conocimiento, lo que hemos forjado lo ponemos a la orden de la gran unidad”, agregó.

Capriles argumentó su decisión en la inhabilitación que le impuso el gobierno en el año 2017. “Tengo 10 años que no aparezco en una boleta electoral”, dijo el dirigente, quien recordó que pese a los pronunciamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su favor, la respuesta del gobierno ha sido “más inhabilitaciones”.

“Nos han querido vender la posibilidad de que no tenemos la posibilidad de unirnos. Esta transmisión es para reiterarles que sí hay una posibilidad de cambio. No hay dudas de que a este país le toca levantarse. Estoy convencido de que en 2024 puede haber un cambio”.

Tras su transmisión en Instagram divulgó una carta a la ciudadanía en la que, de nuevo, anunció que ponía su candidatura a la orden de las bases que lo eligieron y aunque reconoció que tomar la decisión no fue fácil, dijo que sí fue “necesaria” para el cambio que requiere Venezuela.

Candidatura en evaluación

El 7 de octubre Primero Justicia (PJ) anunció la suspensión del Comité Político Nacional programado para ese mismo día, fuentes del partido comentaron a El Pitazo que tenían previsto evaluar el futuro de la candidatura de Henrique Capriles en las elecciones primarias.

Ese mismo día también definirían las acciones para activar los equipos políticos regionales y municipales con miras al 22 de octubre, fecha prevista para las primarias. Desde los estados y municipios han enviado mensajes al comité nacional pidiendo claridad en las líneas de acción, dijo una fuente.

En redes sociales se dice que Henrique Capriles pidió tiempo para informar si sigue con su candidatura o se retira del proceso, aunque una de las fuentes consultadas por El Pitazo no duda que el candidato de PJ puede estar esperando que se pulique una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en contra de las primarias para ahorrarle el tener que renunciar.

Henrique Capriles fue consultado vía WhatsApp sobre la posibilidad de su renuncia a la candidatura y respondió; “Cuando yo tenga algo (qué) decir, como siempre, lo diré a través de los canales que existen. Saludos y buen sábado”. Con este mensaje no negó ni afirmó la información ofrecida por fuentes políticas y registradas en las redes sociales.

En las últimas semanas, Capriles no logró recortar la distancia que lo separa de María Corina Machado en las encuestas, pese al apoyo del partido Un Nuevo Tiempo. Además, eventos familiares, como el nacimiento de su hijo, quien estuvo hospitalizado por más de una semana, interrumpieron su gira en campaña por el país.

Las fuentes consultadas por El Pitazo aseguraron que más allá de la decisión de Henrique Capriles de continuar o no en las elecciones primarias, Primero Justicia continuará apoyando el proceso electoral para elegir al candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.