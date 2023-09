Capriles: Recuerden que estamos luchando sin garantías

A propósito de su gira por el estado Bolívar el pasado 1 de septiembre, el precandidato presidencial Henrique Capriles reiteró la necesidad de un reencuentro para la reconstrucción del país, y destacó que la entidad es un estado clave.

“Nuestro compromiso de lucha es para que los jóvenes no se sigan saliendo del país. El futuro de Venezuela es aquí, en nuestra tierra, generando empleo y oportunidades con democracia y en paz. Nosotros sabemos lo que hay que hacer”, señaló.

El abanderado de Primero Justicia planteó que de llegar al Gobierno, su primera medida será un ajuste de sueldos, salarios y pensiones.

“No se trata de Capriles, sino de recuperar a Venezuela y con voluntarismo no se logran los objetivos, recuerden que estamos luchando sin garantías”.

Sostuvo además que de no poder inscribirse en las presidenciales por su inhabilitación, habrá alguien que lo represente.

“Los venezolanos vamos a tener una opción en el año 2024. Yo no me voy a prestar para la abstención y voy a dejar a este país sin opción. Para mí esa no es una posibilidad. No soy un Mesías ni me creo la última Coca-Cola del desierto. Ni creo que solo puedo. Por eso yo hablo de la unidad y la unión de todos los venezolanos. Un solo palo no hace montaña. Que tenga la garantía al pueblo venezolano que el año que viene, nosotros ganando la primaria, tendremos muchos obstáculos que sortear. Pero hay una decisión que nadie nos va a sacar de allí, que es que nosotros vamos a estar en las elecciones para derrotar a Maduro”.

Y agregó que “no hay que esperar el 22 de octubre para construir la unidad. La unidad hay que irla organizando y articulando y moviéndola desde ya, porque solamente con la unidad de todo el pueblo venezolano vamos a poder cambiar el peor gobierno de la historia, que es un gobierno para unos pocos, para unos privilegiados; por un gobierno para todos”.