Capriles en Bolívar: “Este país necesita un constructor, se debe comenzar por reconstruir a la oposición”

En un acto realizado en el Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, el precandidato a las primarias, Henrique Capriles, celebró un mitin en el que participó la militancia de Primero Justicia, entre ellos el presidente del partido así como miembros de la Plataforma Unitaria Democrática y la junta regional.

Capriles llegó luego de una visita en Tucupita, estado Delta Amacuro, donde él y su equipo fueron víctimas de agresiones. Estos hechos se dan justamente en el contexto del recién asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio.

“Algunos voceros del Gobierno lo que están es llamando abiertamente a que a donde nosotros vayamos seamos agredidos. No es que haya debate político, no es que vayamos y debatamos en la televisión o en alguna radio. Es ir a agredirnos. Hoy no pudieron llegarnos, logramos montarnos en el carro y forcejear para cerrar la puerta y salir. Pero la intención era clara, siempre con un grupo de mujeres, cobardemente les dan instrucciones a mujeres”, expuso.

“Yo estoy seguro que el gobierno apuesta todo a que esto sea una primaria de poca participación, una primaria con muchos problemas. Probablemente van a querer generar problemas en muchos sitios”

El mitin político en Bolívar estuvo orientado más a la reflexión que a una campaña electoral, que de manera oficial -según cronograma de la Comisión Nacional de Primaria- aún no comienza.

Afirmó que representa a un proyecto para unir a todos los venezolanos y recuperar la democracia.

“Este país no necesita un vengador, sino que necesita un constructor, se debe comenzar por reconstruir a la oposición, ponerse de acuerdo y de ahí cimentar la unidad”.

Recuperación de empresas y servicios

En cuanto a una privatización o no de las empresas básicas de Guayana, pregunta hecha al menos a la mayoría de los precandidatos, Capriles se refirió a un rumor sobre la entrega de unas industrias a la India. Sin embargo, garantizar la recuperación del aparato productivo del país pasa también por tener garantía de generación eléctrica.

“Por eso sería una locura quienes hablan de vender a Pdvsa, de vender a nuestra industria petrolera. Yo creo que hay ahí un profundo desconocimiento de la realidad del país, porque tú acabas de dar en el clavo. ¿Cómo vamos a recuperar los servicios públicos con la inversión que hay que hacer en ellos si no se mete el Estado? Porque decir que alguien salga por ahí y diga que va a privatizar todo, yo les pregunto a ustedes, afectados por el servicio de agua, porque sé que la diferencia que hay entre Caracas y la provincia es abismal. Yo no estoy de acuerdo con eso, no tengo una visión caraqueña del país, todo lo contrario. Creo profundamente en el desarrollo de Venezuela desde los estados, porque es donde están los recursos que tenemos los venezolanos”.

“Imagínate, para recuperar el servicio de agua, que a ti te llegue, pero con el salario que tú ganes, que te llegue una factura de la luz, que te llegue una factura del agua y te llegue una factura del aseo urbano y te llegue una factura, además de todo lo que hoy tienes que pagar, y tú me digas, ¿y cómo voy a hacer yo para pagar una factura de 500 dólares por los servicios públicos? Es imposible para ti. ¿Cuántos trabajos tendrías que tener? Decir eso es, yo creo, un desconocimiento absoluto de la realidad económica y social del país. Yo creo que podemos recuperar a Pdvsa. Yo estoy convencido de que Pdvsa puede ser una empresa bien administrada en alianza con el sector privado”, agregó Capriles.

El abanderado de Primero Justicia dijo estar también convencido de recuperar la Corporación Venezolana de Guayana y todas las empresas básicas con los trabajadores.

“Y yo estoy convencido que el país, produciendo lo que va a producir, va a tener la capacidad económica para hacer la inversión, para tener servicios públicos de calidad de primer mundo. Después podemos ver si hay que hacer en los servicios públicos alianza con el sector privado. Pero nunca olvidar la situación social en la que se encuentra la gran mayoría de los empleados”, reiteró.

El reto de la primaria

Para Capriles, a pesar de la gira que realizan los precandidatos, de momento no está en la mente del venezolano el tema de la primaria al 100%.

“Yo estoy seguro que el gobierno apuesta todo a que esto sea una primaria de poca participación, una primaria con muchos problemas. Probablemente van a querer generar problemas en muchos sitios”.

Sin embargo insistió en la importancia de la unidad y aseveró que: “En Bolívar no tenemos gobernador porque los factores de oposición no se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó en Bolívar que no puede volver a pasar? Que no haya unidad. Aquí tiene que haber unidad. Si hubiera habido unidad, hoy tendríamos un gobernador de las fuerzas democráticas gobernando el estado Bolívar, y muchos otros alcaldes”.

Ante su inhabilitación política, factor que le impediría inscribirse en las presidenciales de 2024 de ganar las primarias del próximo 22 de octubre, afirmó que las inhabilitaciones son inconstitucionales, ilegales.

“Tengo seis años luchando contra la mía. A mí no me inhabilitaron por corrupción ni por haber cometido algún delito. La inhabilitación mía es una inhabilitación política, como la de mis otros compañeros de las fuerzas democráticas. Ahora bien, estamos enfrentando una dictadura, estamos enfrentando un régimen que controla las instituciones. No sabemos si vamos a poder levantar las inhabilitaciones. Lo que sí tenemos que saber es que todo lo que hagamos tiene que ser para derrotar a Maduro en el año 2024. Si yo gano las primarias, estoy convencido de que somos la opción que representa ese sentimiento de cambio, de acuerdo, ese centro de un país que quiere paz, que quiere trabajar unido, que quiere que nos dediquemos a reconstruir Venezuela, que está cansado del conflicto. Ganando las primarias, si yo no pudiera inscribirme, que ningún venezolano tenga duda de que nosotros vamos a presentar una opción, porque nosotros no nos vamos a salir de las elecciones del año 2024, y Maduro no va a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos”.